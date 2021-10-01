В Киеве предложили "экстрадировать" Поклонскую после ее назначения послом

"Хорошая новость для минюста Украины и прокуратуры АР Крым, и не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ. Первое - производство (против Поклонской - ред.) уже в (украинском - ред.) суде, второе - расследуется. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе", - написал Мамедов в своем Twitter.

"В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии", - цитирует Николенко агентство УНИАН.

Фото: © РИА Новости / СтрингерУкраина может начинать готовить документы на "экстрадицию" Натальи Поклонской после ее назначения послом РФ в Республике Кабо-Верде, заявил бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает РИА Новости.Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Поклонская заявила, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской послом России, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины".Кроме того, как сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, МИД уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской.В этой связи, Николенко заявил, что Поклонской "спрятаться не получится даже в Африке".Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.