Штраф до 5 тысяч рублей угрожает тем, кто не пропускает спецмашины с проблесковым маячком



ГИБДД совместно с МЧС и Министерством здравоохранения проводят операцию «Проблесковый маячок». В ходе проведенных мероприятий был выявлен ряд нарушителей, не пропускающих спецтранспорт с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками.

В МВД отметили, что такое нарушение может повлечь наложение штрафа в размере от 500 руб. до 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до года.

«Согласно правилам дорожного движения при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства», — напомнил командир специализированной роты обеспечения сопровождения УГИБДД Олег Болдырев.

Он добавил, что при этом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а находящиеся на проезжей части или трамвайных путях должны незамедлительно освободить этот участок для обеспечения проезда. Удобный город - Сегодня, 19:00 54 В Луганске напомнили водителям об ответственности за непропуск спецтранспорта, двигающегося с включенными специальными световыми и звуковыми устройствами. Об этом сообщил центр общественных связей МВД.ГИБДД совместно с МЧС и Министерством здравоохранения проводят операцию «Проблесковый маячок». В ходе проведенных мероприятий был выявлен ряд нарушителей, не пропускающих спецтранспорт с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками.В МВД отметили, что такое нарушение может повлечь наложение штрафа в размере от 500 руб. до 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до года.«Согласно правилам дорожного движения при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства», — напомнил командир специализированной роты обеспечения сопровождения УГИБДД Олег Болдырев.Он добавил, что при этом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а находящиеся на проезжей части или трамвайных путях должны незамедлительно освободить этот участок для обеспечения проезда. Удобный город - Сегодня, 19:00 54

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