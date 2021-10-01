В Луганске заявили о приостановке Минского процесса
«Диалог ЛНР с Украиной в рамках Минского формата будет бессмысленным до освобождения Киевом представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), захваченного украинской диверсионно-разведывательной группой», — заявил Леонид Пасечник.
Как заявили в Луганске, диверсионно-разведывательная группа ВСУ утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК. Луганск потребовал от Киева немедленно освободить представителя республики в СЦКК.
«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным», — сказал Пасечник.
Политика - Сегодня, 18:37 434
Как заявили в Луганске, диверсионно-разведывательная группа ВСУ утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК. Луганск потребовал от Киева немедленно освободить представителя республики в СЦКК.
«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным», — сказал Пасечник.
Политика - Сегодня, 18:37 434
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