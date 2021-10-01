Игры с газом вЂ“ не игрушки

Предстоящая зима для Европы и Украины может выдаться крайне дорогой и тяжелой в связи с отсутствием необходимого количества газа в хранилищах и рекордными на него ценами, связанными как раз-таки с имеющимся дефицитом. Европа и Украина своей политической предвзятостью по отношению к главному поставщику газа на континенте сами поставили себя в крайне уязвимое положение, а теперь закономерно сами и страдают. Какая же в итоге ситуация с газом сложилась на Украине, и как Незалежная своими спекуляциями на теме транзита через свою территорию поставила своих граждан в очень тяжелое положение?В украинских СМИ появилась информация о критической ситуации в пяти областях Украины, связанной с нехваткой газа. Так, на официальном сайте Львовской областной государственной администрации указано, что в ряд бюджетных организаций области нет поставок газа, и это признано чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня. Такая же ситуация в Хмельницкой области – там тоже комиссия по ТЭБ и ЧС признала ситуацию критической, тоже острая нехватка газа, нет поставок в бюджетные организации. В целом, об аналогичных проблемах заявили во Львовской, Хмельницкой, Одесской, Полтавской и Закарпатской областях.Вот что заявил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий: «Ситуация у нас, как и во всей стране, достаточно критическая, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года, на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости».Причем в ситуации на Украине, по сути, виноваты помимо самих политиков украинские поставщики голубого топлива – они закупили во время торгов газ по одной цене, а теперь не хотят продавать его ниже рыночной. Дефицит газа в Незалежной, по оценкам некоторых экспертов, достигает 8-9 млрд кубометров газа. Но при этом некоторые чиновники из ЕС уже выразили готовность покупать газ из украинских хранилищ, и это при остром дефиците газа в хранилищах для самой Украины.«Что касается Украины... У нее есть очень большая сеть хранилищ газа. Мы очень хотим работать с Украиной по поддержке совместной солидарности, не только солидарности со стороны Евросоюза для Украины в вопросе безопасности энергоснабжения, но и в другую сторону - солидарность от Украины по отношению к Евросоюзу. Определенная часть украинских хранилищ газа, например, управляется трейдерами, которые могут предоставлять газ европейскому рынку. Это выигрышная ситуация и та повестка дня, по которой мы хотим продвигаться с Украиной», – заявляют представители ЕС.Будет очень забавно, если украинские поставщики газа ради собственной выгоды и продажи по рыночным ценам «загонят» газ европейским партнерам, школы и детсады закроют на карантин до конца отопительного сезона, а для прикрытия в СМИ начнут рассказывать, как Россия устроила Украине газовый геноцид.Украина уже стала фигурантом целого ряда газовых скандалов. Один из последних – это ситуация с Венгрией, которая всё-таки решила больше не испытывать судьбу и не зависеть от украинской политической повестки, особенно в сфере, касающейся газовых поставок. Напомню, Будапешт подписал с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины.Украинский МИД на это очень бурно отреагировал, назвал это предательством, венгерский посол был вызван в министерство иностранных дел. Будапешт, в свою очередь, тогда тоже не стал отмалчиваться и вызвал «на ковёр» украинского посла в Венгрии. Такой обмен любезностями, конечно, никак на ситуацию не повлиял – только лишний раз продемонстрировал убогость украинской внешней политики и несостоятельность этой страны как государства. Разве Венгрия должна была согласовывать с Украиной, как и у кого покупать ей газ?Манипуляция с темой российского газа поставила Украину в тяжелое положение, из которого Незалежная не в состоянии выбраться. В Европе ситуация тоже не из простых, и европейские политики и эксперты называют это «газовой войной» между Россией и Европой. Материалы с такими тезисами, например, недавно были опубликованы в британском издании «The Telegraph». Британцы считают сложившуюся ситуацию серьезным просчетом Европы, и Россия побеждает в игре в долгую.«Сигнал из России таков: мы будем рады поставлять вам больше газа, но для этого вы должны дать разрешение на ввод в строй «Северного потока — 2»», — заявила в этой статье старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава.Скажите, а разве в этом есть что-то удивительное? Это же очевидные вещи – хотите больше газа, тогда не препятствуйте запуску «Северного потока — 2». Почему Россия должна поставлять свой газ Европе на выгодных для Европы, а не для себя условиях? А при этом еще не запускать «СП-2», продолжать транзит через ряд стран, в том числе через Украину – а не много ли условий для стороны, которая критически заинтересована в поставках газа уже сейчас, в этот отопительный сезон?Даниил Безсонов, АСД