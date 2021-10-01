Сильный туман ночью и утром 14 октября
Сильный туман ожидается местами на территории региона ночью и утром 14 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.
«Ночью и утром 14 октября местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Экономика - Сегодня, 22:00 52
«Ночью и утром 14 октября местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Экономика - Сегодня, 22:00 52
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