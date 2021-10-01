Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Сильный туман ночью и утром 14 октября

bot Вчера, 22:1537Новости
Сильный туман ночью и утром 14 октября
Сильный туман ожидается местами на территории региона ночью и утром 14 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР.
«Ночью и утром 14 октября местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Экономика - Сегодня, 22:00 52

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: