Завтра в Луганске днем до 15 градусов тепла, утром — дождь, туман
Температура воздуха в регионе ночью и днем 14 октября будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).
«С 21:00 13 октября до 21:00 14 октября на территории региона будет облачно, ночью и утром местами дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 11-13 градусов, днем — 13-15 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 11-13 градусов выше нуля ночью и 12-14 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла ночью и от 13 до 15 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:44 96
«С 21:00 13 октября до 21:00 14 октября на территории региона будет облачно, ночью и утром местами дождь, днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 11-13 градусов, днем — 13-15 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 11-13 градусов выше нуля ночью и 12-14 градусов тепла днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла ночью и от 13 до 15 градусов выше нуля днем.
По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:44 96
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