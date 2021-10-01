Курсы валют в Луганске на 14 октября
Госбанк информирует о том, что с 14 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,8577 рубля
1 ЕВРО
83,0028 рубля
10 украинских гривен
27,2802 рубля
Вчера, 13 октября, курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
71,8801 рубля
1 ЕВРО
83,0934 рубля
10 украинских гривен
27,2807 рубля
Экономика - Сегодня, 21:42 83
1 доллар США
71,8577 рубля
1 ЕВРО
83,0028 рубля
10 украинских гривен
27,2802 рубля
Вчера, 13 октября, курсы основных валют в Луганске были такими:
1 доллар США
71,8801 рубля
1 ЕВРО
83,0934 рубля
10 украинских гривен
27,2807 рубля
Экономика - Сегодня, 21:42 83
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