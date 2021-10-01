Во вторник из Луганска через КПВВ «Станица Луганская» смогли выехать только 109 человек
После изменения Луганском правил пересечения линии разграничения, теперь беспрепятственно выехать из ОРЛО могут только лица, имеющие регистрацию места жительства на подконтрольной Украине территории. Остальные должны быть внесены в списки по предварительному согласованию с т.н. «рабочей группой».
Пересечение возможно лишь при наличии следующих оснований:
лечение и реабилитация;
обучение;
необходимость ухода за близкими родственниками;
похороны родственников.
По информации БФ «Право на защиту», согласование выезда рабочей группой длится примерно 3 дня.
Отмечается, что количество пересечений через КПВВ «Станица Луганская» значительно уменьшилось. Из Луганска во вторник смогли выехать 109 человек, большинство из которых имели регистрацию места жительства на подконтрольной Украине территории.
Попасть в Луганск могут беспрепятственно только лица, имеющие там место прописки и возвращающиеся домой. Другие категории граждан могут пересечь пункт пропуска только по решению рабочей группы и при наличии оснований.
«Внимание! Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от несрочных поездок на неподконтрольную часть Луганской области тем лицам, которые имеют там место прописки, однако фактически живут на подконтрольной Украине территории», — призывают правозащитники. Новости Региона - Сегодня, 07:00 217
Пересечение возможно лишь при наличии следующих оснований:
лечение и реабилитация;
обучение;
необходимость ухода за близкими родственниками;
похороны родственников.
По информации БФ «Право на защиту», согласование выезда рабочей группой длится примерно 3 дня.
Отмечается, что количество пересечений через КПВВ «Станица Луганская» значительно уменьшилось. Из Луганска во вторник смогли выехать 109 человек, большинство из которых имели регистрацию места жительства на подконтрольной Украине территории.
Попасть в Луганск могут беспрепятственно только лица, имеющие там место прописки и возвращающиеся домой. Другие категории граждан могут пересечь пункт пропуска только по решению рабочей группы и при наличии оснований.
«Внимание! Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от несрочных поездок на неподконтрольную часть Луганской области тем лицам, которые имеют там место прописки, однако фактически живут на подконтрольной Украине территории», — призывают правозащитники. Новости Региона - Сегодня, 07:00 217
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