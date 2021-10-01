Во вторник из Луганска через КПВВ «Станица Луганская» смогли выехать только 109 человек





Пересечение возможно лишь при наличии следующих оснований:

лечение и реабилитация;

обучение;

необходимость ухода за близкими родственниками;

похороны родственников.

По информации БФ «Право на защиту», согласование выезда рабочей группой длится примерно 3 дня.



Отмечается, что количество пересечений через КПВВ «Станица Луганская» значительно уменьшилось. Из Луганска во вторник смогли выехать 109 человек, большинство из которых имели регистрацию места жительства на подконтрольной Украине территории.



Попасть в Луганск могут беспрепятственно только лица, имеющие там место прописки и возвращающиеся домой. Другие категории граждан могут пересечь пункт пропуска только по решению рабочей группы и при наличии оснований.



«Внимание! Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от несрочных поездок на неподконтрольную часть Луганской области тем лицам, которые имеют там место прописки, однако фактически живут на подконтрольной Украине территории», — призывают правозащитники. Новости Региона - Сегодня, 07:00 217 После изменения Луганском правил пересечения линии разграничения, теперь беспрепятственно выехать из ОРЛО могут только лица, имеющие регистрацию места жительства на подконтрольной Украине территории. Остальные должны быть внесены в списки по предварительному согласованию с т.н. «рабочей группой».Пересечение возможно лишь при наличии следующих оснований:лечение и реабилитация;обучение;необходимость ухода за близкими родственниками;похороны родственников.По информации БФ «Право на защиту», согласование выезда рабочей группой длится примерно 3 дня.Отмечается, что количество пересечений через КПВВ «Станица Луганская» значительно уменьшилось. Из Луганска во вторник смогли выехать 109 человек, большинство из которых имели регистрацию места жительства на подконтрольной Украине территории.Попасть в Луганск могут беспрепятственно только лица, имеющие там место прописки и возвращающиеся домой. Другие категории граждан могут пересечь пункт пропуска только по решению рабочей группы и при наличии оснований.«Внимание! Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от несрочных поездок на неподконтрольную часть Луганской области тем лицам, которые имеют там место прописки, однако фактически живут на подконтрольной Украине территории», — призывают правозащитники. Новости Региона - Сегодня, 07:00 217

Метки: {keywords}