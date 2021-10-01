Жители Ровенек в отчаянии сливают воду из отопительных систем. В городе почти месяц отсутствует водоснабжение



Напомним, очередная авария на магистральном водоводе не позволила возобновить водоснабжение Ровеньков и части Свердловского района.

«Огромная просьба ко всем жителям города: не разбирать теплоноситель из систем центрального отопления. Данная вода техническая и не пригодна для использования в бытовых целях», — призвал он.

Букатин констатировал, что из-за нехватки воды в отопительной системе сотрудники «Луганскгаза» не могут запустить часть котельных.

«В связи с огромным разбором воды из теплоносителя нам не удастся набрать и стабилизировать нужное для запуска циркуляции давление», — пояснил и.о. начальника управления «Ровенькитепло».

Заместитель главы администрации Ровеньков Сергей Щербаков сообщил, что по решению правительства для оказания помощи жителям города начата доставка воды из других регионов, проводится работа по запуску котельных.

«На сегодняшний день из девяти котельных четыре котельных уже в работе. На повестке дня на сегодня планируется запуск еще трех котельных. И останется две котельных: одна из них наиболее масштабная, на ней планируется уже в ближайшее время подобрать нормализующее давление», — рассказал замглавы администрации города.

Как ранее информировал журналисты, жители Ровеньков попросили помощи у СМИ, водоснабжение города нарушено с 16 сентября , люди не верят в постоянные порывы водовода. Как, уже почти месяц, без воды выживают в Ровеньках люди, рассказала журналисты местная жительница. Удобный город - Сегодня, 08:00 28 Исполняющий обязанности начальника управления «Ровенькитепло» Иван Букатин призвал жителей Ровеньков не использовать воду из отопительной системы, необходимую для успешного начала в городе отопительного сезона.Напомним, очередная авария на магистральном водоводе не позволила возобновить водоснабжение Ровеньков и части Свердловского района.«Огромная просьба ко всем жителям города: не разбирать теплоноситель из систем центрального отопления. Данная вода техническая и не пригодна для использования в бытовых целях», — призвал он.Букатин констатировал, что из-за нехватки воды в отопительной системе сотрудники «Луганскгаза» не могут запустить часть котельных.«В связи с огромным разбором воды из теплоносителя нам не удастся набрать и стабилизировать нужное для запуска циркуляции давление», — пояснил и.о. начальника управления «Ровенькитепло».Заместитель главы администрации Ровеньков Сергей Щербаков сообщил, что по решению правительства для оказания помощи жителям города начата доставка воды из других регионов, проводится работа по запуску котельных.«На сегодняшний день из девяти котельных четыре котельных уже в работе. На повестке дня на сегодня планируется запуск еще трех котельных. И останется две котельных: одна из них наиболее масштабная, на ней планируется уже в ближайшее время подобрать нормализующее давление», — рассказал замглавы администрации города.Как ранее информировал журналисты, жители Ровеньков попросили помощи у СМИ, водоснабжение города нарушено с 16 сентября , люди не верят в постоянные порывы водовода. Как, уже почти месяц, без воды выживают в Ровеньках люди, рассказала журналисты местная жительница. Удобный город - Сегодня, 08:00 28

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