Politico: США при Байдене не будут вводить санкции против В«Северного потока-2В»

«Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время президентства Байдена санкции введены не будут», — пишет издание.

Администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает Конгресс. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.У администрации президента произошел конфликт с сенатором Тедом Крузом, который мешает назначению 59 дипломатических представителей, чтобы подтолкнуть Байдена к более решительным действиям против газопровода. В Белом доме считают, что такая ситуация может нанести удар по позициям США на мировой арене.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с Крузом, которые, по информации издания, прошли «плохо». На вопрос о том, когда сенатор сможет продвинуться в утверждении кандидатур, Круз ответил, что только после ввода санкций против «Северного потока — 2».Ранее в Польше рассказали о последнем шансе заблокировать «Северный поток — 2».«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его строительство было завершено 10 сентября.