Гордон неприятно ошарашил украинцев заявлением об Евросоюзе

"Буковский мне говорит: "Вы знаете, Евросоюз – совершенно ненужное образование, и он распадется, как распался Советский Союз, как распадаются все большие империи, как распадаются все союзы. Не стремитесь туда, вам не нужен Европейский союз". Я думаю, что Владимир Константинович говорит такое? О чем это? А сейчас я понимаю, я понял это пару лет назад – он совершенно прав", – заявил Гордон в эфире телеканала "Украина 24".

"Все искусственное недееспособно, оно не живет. Есть два крупных донора – Германия и Франция. Германия – больший донор, Франция – меньший, и дальше страны. Если Германия любит работать и производит продукт, а Греция не любит работать и не производит продукт, может существовать такое объединение? Нет, не может – слишком разные народы, разные правительства, разные связи. Допустим, правительства Чехии и Венгрии дружат с Путиным. Или правительство Сербии дружит с Путиным. А другие не дружат с Путиным. Ну как это может уживаться в одном государственном образовании? Поэтому мое мнение: Евросоюз обречен на распад, и Украине не нужно вступать в Евросоюз", – пояснил он.

"НАТО дает зонтик безопасности над странами – членами НАТО. Против НАТО я бы не возражал, об этом мечтал бы. А Евросоюз, мне кажется, этот разговор нужно оставить", – подчеркнул журналист.

Украина должна свернуть курс на евроинтеграцию, поскольку Европейский союз – обречённое на распад "искусственное образование". Такую точку зрения высказал популярный украинский журналист Дмитрий Гордон.По его словам, когда-то он беседовал на эту тему с известным советским диссидентом и писателем Владимиром Буковским.Журналист объяснил, почему Европейский союз обречён и должен распасться.При этом Гордон отметил, что мечтал бы увидеть Украину в Североатлантическом альянсе.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.источник