Буржуины отказываются от патронов Мальчиша-Плохиша

7,62 и 5,56, а так же 9 мм. Для непосвященного человека эти цифры ничего не говорят, а ведь это размеры стандартных патронов НАТО. Оказывается, ежегодные поставки российских патронов в Соединенные Штаты — превышают $100 млн или, если кому то это больше нравится, более 7,2 млрд рублей. Данные американские, у нас статистика по этой категории экспорта строго засекречена.В конце минувшего лета импорт российских боеприпасов для ружей, винтовок и пистолетов — подскочил аж в тридцать раз почти до $28 млн. За месяц. 20 августа объявили о введении в отношении России второго раунда санкций по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием. Вступили в силу санкции 7 сентября. Похоже, что американцы бросились затариваться, потому что их власти ограничили возможности по поставке российских патронов на американский рынок, пишет РБК. Кто-то закупал туалетную бумагу, а кто-то патроны.Санкции по российским патронам объявлены на год, в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Но они могут быть продлены. Для их отмены президент США должен сначала доложить конгрессу, что Россия отказалась от использования химического оружия и возместила ущерб здоровью Алексея Анатольевича.Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что это просто недобросовестная конкуренция со стороны США, а опальный политик тут совсем не причем:— Это просто повод или маскировочное прикрытие. До Навального было еще что-то. Надо помнить, что санкции против нашей страны американцы объявили еще в 1949 году, создав, так называемый Координационный комитет по экспортному контролю (Коком), который запрещал поставлять в нашу, разоренную войной страну, любую передовую технику, станки и прочее. Он действовал до тех пор, пока в 1974 году не появилась Поправка Джексона-Вэника, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции. А СССР не выпускал евреев.Потом все получили свободу для выезда из страны и возвращения назад. Тогда они в 2012 году приняли закон Магницкого, отменяющий поправку Джексона-Вэника и вводящий персональные санкции в отношении тех, кто, по их мнению, ответственен за нарушение прав человека в России. Так что поводов для того, чтобы сдерживать Россию у них всегда находилось очень много. Но все без толку.Не смотря на Коком, мы первыми запустили искусственный спутник, подняли первого человека на орбиту Земли, Юрия Гагарина и доставили вымпел с гербом и буквами «СССР» в Море Дождей на Луне.Я не хочу сказать, что «чем больше санкций, тем лучше». Санкции — замедляли наше развитие, но мы, достигали намеченных целей. Главное иметь явственную и конкретную цель. Так что пусть бесятся.— У них даже в подразделениях полиции есть наши автоматы Калашникова, точнее, самозарядные ружья «Сайга-12». К ним тоже нужны патроны.Речь идет о конкуренции, они хотят производить свои патроны, стимулировать свою промышленность, а не российскую. Ну что поделать, осталось еще много стран, которые будут покупать наши патроны, помимо США. Хотя они будут делать все возможное и невозможное, чтобы и другие страны перестали покупать нашу продукцию, особенно те, которые входят в НАТО.— В Чехии, Польше и Болгарии остались наши заводы по производству патронов, созданные в советское время. Если они до сих пор функционируют, то можно с ними скооперироваться. Ведь роялти они нам не платят…Какое еще роялти, Чехия на третьем месте по экспорту своих патронов в США. Хотела бы перебраться как минимум на второе. На втором пока — Южная Корея, но обе эти страны до сих пор — далеко отставали от России. Как ни крути, но наша страна была главным поставщиком стрелковых боеприпасов в Америку. Власти США решили ограничить постоянный импорт" в США и самого стрелкового оружия и патронов к нему из России. Это ограничение будет осуществляться с помощью отказа в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз продукции. Ну а нашим предприятиям, скорее всего, понадобится господдержка, считают в отрасли.считает, что санкции ударят по российским производителям, если дело дойдет до практической реализации:— Американский рынок боеприпасов для стрелкового оружия — самый обширный в мире, самый емкий. Доля поставляемых из России патронными заводами боеприпасов очень существенная.— Они могут связать свой запрет с любым другим поводом, включая бури на Марсе. На мой взгляд, это в реальности связи не имеет.Большинство наших патронных заводов находятся в частном владении. Я сомневаюсь, что наше государство готово поддерживать патронные заводы. Хотя оно поддержало банки, поддержало оборонную промышленность в целом. Возможно, прямой поддержки оборонных заводов не будет, но могут быть какие-то преференции…Российские патроны в Америке было купить не просто, а очень просто. Они занимали долю около 4% от всего американского рынка огнестрельных боеприпасов на прилавках оружейных магазинов. Если учитывать собственное производства США, по некоторым данным, из почти десяти миллиардов патронов. Плюс до миллиарда в год закупали в России.считает, что патронная отрасль российской промышленности — окажется на грани банкротства и её господдержка ляжет на плечи налогоплательщиков:— Российский оружейный производитель и оружейный чиновник — это подсевшие «на иглу» гособоронзаказа и моноэкспорта бюрократы. Они без «пока петух не клюнет», не изменят свои конкурентные качества в лучшую сторону. Вот «петух» и клюнул.— Потому что это стратегическая отрасль для оборонного комплекса. Оружие без боеприпаса — кусок железа. Качественное производство патронов на национальном уровне — вопрос обороноспособности и суверенитета. К сожалению, российская патронная промышленность осталась в прошлом веке, массово выпуская патроны ещё царских и советских образцов. Качество российского боеприпаса оставляет желать лучшего и далеко от стандартов высокоточного оружия. Да и это, более чем на 50%, покупали 5% многомиллионной американской стрелковой общественности, в основной своей массе гражданские любители. Остальная часть потребляется странами Третьего мира и российским гособорнзаказом.Малая толика российских патронов потребляется национальными стрелками-спортсменами и охотниками. Неразвитость внутреннего потребления патронов — вторая проблема патронного рынка России. Участившиеся ситуации с различными «стрелками», которые устраивали бойню в общественных местах, с использованием гладкоствольного оружия — также являются последствием безответственного бюрократического подхода к регулированию национального рынка гражданского оружия.Функция разрешительной системы из МВД и передана в милитализированую Россгвардию. Это повлекло разрушение органической структуры и отрыва участковых от ответственного участия в разрешительной деятельности и профилактики правонарушений в области гражданского оружия.Нашумевшие школьные «шутинги» заставили обратиться к опыту тех же американских друзей. В Америке достаточно много случаев, когда вооруженные гражданским оружием люди — пресекали противоправные проявления, в том числе «масс-шутинги».Очевидно одно — без развития внутреннего потребления патронов, оружейной культуры и легализации владения гражданами пистолетов (короткоствольным нарезным оружием) развитие патронной промышленности невозможно и не целесообразно.В практическую и спортивную стрельбу по мишеням — должны быть вовлечены огромные слои общества: прежде всего военные, сотрудники МВД, иных силовых структур, спортсмены и просто любители. Сейчас, настрел военных срочников — составляет не более 100 патронов за весь срок службы. А нужно тысячи, чтобы у бойца сформировать устойчивый навык стрельбы. Про полицию и говорить не приходится, хотя недавний геройский поступок Константина Калинина, сотрудника ГИБДД из Перми, остановившего из штатного пистолета вооруженного дробовиком массового убийцу, показывает важность владения оружием и не только полицейскими.Это системный вопрос национальной безопасности. Нужно стимулировать национальные отрасли, где патроны потребляются и тогда возникнут конкурентные на международном уровне производства в оружейной отрасли. Ну а в ближайшее время, для нашего брата юриста, прибавится ещё работы по грядущему массовому банкротству патронных заводов.Юрий Енцо