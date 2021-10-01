Луганчане за день подают около 2 тыс. заявлений на выезд в Украину через КПВВ «Станица Луганская»

КПВВ «Станица Луганская» с 10 октября фактически закрыт на выезд со стороны Луганска. Чтобы уехать, нужно подать заявление в МИД ЛНР, указав и подтвердив одну из причин: лечение (реабилитация) на территории Украины, обучение, необходимость постороннего ухода за близким родственником; похороны родственника. Затем нужно ждать ответа.Переселенец из Луганска, который не смог уехать из ЛНР из-за новых правил, сообщил Depo.Донбасс, что звонил в МИД ЛНР и спрашивал, сколько времени понадобится их комиссии, чтобы обработать его заявление на выезд и дать ответ.Представительница МИД ответила ему, что им с 11 октября приходит до 2 тысяч заявлений в сутки на выезд.«Мне сказали, что они физически не успевают все проработать и посмотреть, к тому же, эта комиссия работает не каждый день, а только раз или два в неделю. Поэтому ждать ответа придется долго», — рассказал переселенец.Он отметил, что они с женой не могут выехать через Россию, потому что у них не хватает денег на билет. Сейчас поездка на двоих обойдется в 3 тыс. гривен.«Мы в Луганск ехали на две недели к родителям жены, привезли им деньги и лекарства, а себе немного оставили на дорогу через Станицу, взяли билет на поезд заранее. Поэтому лишних денег нет. Придется ждать ответа от ЛНР. Мы с женой — переселенцы, стоим на учете в больнице на украинской территории, имеем хронические заболевания и постоянно там лечимся. Поэтому причина для выезда есть, дети нам переслали скан-копии медицинских документов, и мы их отправили в МИД», — добавил мужчина. Политика - Сегодня, 10:00 259