Реакция впечатляет: В ОБСЕ ответили на похищение Украиной наблюдателя ЛНР призывом к деэскалации

«Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое – Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», – заявил он.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен отреагировал на похищение украинскими силовиками безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывом деэскалации в зоне конфликта в Донбассе.Реакция спецпредставителя впечатляет. Других слов на случившееся у представителя международной миссии не нашлось. Речь идет только об «усилиях, чтобы не повторялись в будущем». После такой реакции Киннунена на инцидент с пленением безоружного наблюдателя СЦКК украинскими военными, понятно, что его дальнейшая судьба ОБСЕ не интересует.Наглядным примером этому может послужить и тот факт, что в районе проведения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 в пределах участка разведения Золотое находился на двух машинах патруль СММ ОБСЕ, а сами наблюдатели присутствовали при похищении, но почему-то не поспешили хотя бы сообщить об этом своему руководству.А тем временем захваченный украинцами с молчаливого согласия наблюдателей ОБСЕ представитель ЛНР в СЦКК до сих пор находится в плену! Описать чувства, которые возникли после заявления спецпредставителя председателя ОБСЕ, не опубликует ни одно средство массовой информации. Мат на страницах СМИ запрещен законом. А других слов просто нет.Александра Донцова