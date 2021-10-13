Донбасс. Оперативная лента военных событий 14.10.2021

«Под огнем оказались районы донецкого поселка шахты Трудовской, а также села Ленинского на юге Республики. Притивник применял минометы калибром 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие. На обращения представительства ДНР в СЦКК об установлении режима тишины украинская сторона отвечала: «Обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем», - уточнили в СЦКК.

"В зоне ответственности 24-й бригады выявлено размещение зенитного ракетного комплекса "Оса" и двух бронетранспортеров МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) в районе населенного пункта Новозвановка", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 13.10.202110:50Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 17 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).09:55Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.В зоне ответственности 30-й бригады, в районе этого же села, зафиксирован один бронетранспортер БТР-80, добавила пресс-служба.09:00ВСУ один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Обстрелу подверглось Золотое-5. В результате огня из стрелкового оружия повреждено остекление школы", - говорится в сообщении.