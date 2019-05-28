Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской

«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.Евгения Шестак