Чеснаков: Украина перешла В«красную линиюВ» в Донбассе

Киев нарушил все договоренности по Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков. «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?» – пояснил эксперт.Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.«Сегодня (в среду – прим. ред) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и его увели в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.Рафаэль Фахрутдино