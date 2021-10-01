The Telegraph (Великобритания): путинская газовая война с Европой далека от завершения

Газовые рынки ухватились за обещание Владимира Путина спасти этой зимой Европу от чудовищной катастрофы, но проигнорировали одну важную оговорку. А ведь Путин совершенно открыто связал поставки газа с сертификацией трубопровода «Северный поток — 2» на его жестких условиях.Немецкому регулятору понадобится до четырех месяцев, чтобы дать временное разрешение. Потом Брюссель будет два месяца рассматривать этот процесс. Любая попытка протолкнуть грязный компромисс, то есть капитулировать, способна вызвать цепную реакцию в правовом поле, что чрезвычайно опасно для Брюсселя.Глава украинской энергетической компании Юрий Витренко говорит, что тактическая цель Путина заключается в создании хаоса, чтобы Берлин и Брюссель дали согласие на срочное утверждение поставок газа по новому трубопроводу до завершения процесса сертификации.Как только это произойдет, «Северный поток — 2» станет свершившимся фактом, и обратить процесс вспять будет уже невозможно. В Москве идут разговоры о том, что Кремль может пренебречь всеми формальностями и приступить к перекачке газа без разрешения, бросив изголодавшейся по энергии Европе вызов.Естественно, у России недостаточно возможностей для устранения глобального газового дефицита в одиночку, поскольку объемы добычи на старых советских месторождениях Западной Сибири сокращаются, а обязательства по поставкам перед Турцией и Китаем увеличиваются.Истинные причины кризиса заключаются в другом, и сейчас они уже хорошо известны. Это холодная и дождливая весна в Европе, переход с угля на газ из-за резкого роста цен на угольные фьючерсы, мощный экономический подъем во всем мире, а также засуха в Южной Америке, заставившая ее перейти с гидроэлектроэнергии на сжиженный природный газ.Прежде всего кризис был вызван резким скачком спроса на СПГ в Китае, так как китайцы стали поспешно переходить на газовое отопление своих домов, а в этом году в провинции Шаньси и в Монголии параллельно закрылось несколько угольных шахт после аварий с жертвами. Следовательно, устанавливать цены на наш газ этой зимой будут события в Китае, а не Путин со своими туманными высказываниями.Но Путин все же может в определенной мере повлиять на цены, и мера эта достаточно велика в обстановке нарастающей подобно снежному кому паники. «Год назад такое было бы невозможно. Целенаправленный отказ „Газпрома" немного увеличить прокачку газа стал последней каплей», — заявил российский экономист Максим Блант.Данный случай дал Кремлю уникальную возможность одним выстрелом убить двух стратегических зайцев: кастрировать Украину посредством «Северного потока — 2» и подорвать «новый зеленый курс» Европы до его окончательного утверждения. «Декарбонизацию хотите? Мы вам покажем декарбонизацию», — сказал ветеран российской энергетики из агентства RusEnergy и автор язвительного блога Михаил Крутихин.«Замысел таков. Для начала хорошенько поморозим вас этой зимой, сократив поставки газа, и тогда вы скажете, нужны вам эти ветряные мельницы или нет. В конце концов вы приползете к нам на коленях, умоляя о помощи, забыв про антимонопольное регулирование европейской энергетики и проклиная шведскую школьницу Грету», — заявил он.Кремль поставил шах и мат, говорят многие на Западе. Все козыри в руках у Путина. Но Крутихин считает, что Кремль недооценил скорость «зеленого» перехода Европы и конкурентную угрозу технологий энергетики на возобновляемых источниках. Газовые тиски Путина — это последнее ура провальной национальной стратегии. Скорее всего, будет эффект бумеранга, поскольку Европа осознает угрозу собственной безопасности и ускорит работу по обеспечению энергонезависимости.Так или иначе, результат будет один и тот же. Путин добавил премию за риск к зимним газовым фьючерсам. Сначала он отказался наращивать поставки газа через Украину, чтобы пополнить истощившиеся запасы (но по минимуму он контрактные обязательства выполняет), а затем резко сократил октябрьские поставки по польско-ямальскому маршруту (заявив, что России надо для начала заполнить собственные газовые хранилища).Из-за этого «шокирующего сигнала» цены в британских контрактах на прошлой неделе достигли исторического максимума в 407 пенсов за терм. Потом цены опустились до 225 пенсов после якобы успокаивающих слов Путина, но они все равно в пять раз выше, чем год назад.Том Мажец-Мансер (Tom Marzec-Manser) из консалтинговой компании по энергетике ICIS говорит, что, если «Газпром» снова зарезервирует небольшие объемы для перекачки по трубопроводу «Ямал-Европа» на ноябрь, цены просто сойдут с ума. Все станет ясно 18 октября.«Газпром» прав, когда говорит, что с коммерческой и экологической точки зрения имеет смысл поставлять газ с новых российских месторождений в Арктике через балтийский «Северный поток», не полагаясь на старые трубопроводы, которые идут через Украину и дают утечки метана.Но он может сделать это, выполняя требования энергетического законодательства ЕС. Для этого компания должна разделить добычу и транспортировку, а также открыть трубопровод для использования третьими странами. Кремль от этого отказывается, так как своим согласием он сведет на нет геостратегическое предназначение всего этого предприятия.Кризис этот ужасен для Британии, но для Европы он еще ужаснее в одном важном отношении. Путин своим шантажом раскалывает ЕС вдоль линий, по которым между членами блока имеются глубокие расхождения. «Северный поток — 2» — это российско-германская удавка, о чем известно всем. Польша считает, что этот трубопровод создает серьезную угрозу национальной безопасности.Брюсселю будет непросто уступить «Газпрому», даже если он захочет. «Северный поток — 2» нарушает газовую директиву ЕС и положение о «солидарности» из статьи 194 Лиссабонского договора. Атлантический совет заявляет, что Кремль хочет поставить правовой порядок ЕС с ног на голову и тем самым «непреднамеренно создает угрозу существованию Евросоюза».Юриспруденция — это темный лес, но принцип здесь простой. Европейский суд уже вынес постановление в пользу Польши по важному делу (C-848/19P, Германия против Польши), которое имеет отношение к другим трубопроводам. Он постановил, что энергетическая солидарность всех государств ЕС непреложна и носит юридически обязательный характер.Таким образом, Еврокомиссия, принимая нормативные решения по трубопроводам, должна учитывать риски энергопоставок для всех стран-членов. Она знает, что Польша в Европейском суде будет яростно отстаивать свои интересы.Если Брюссель беспардонно проигнорирует положения закона относительно «Северного потока — 2», он уничтожит свою репутацию и авторитет в параллельной судебной баталии с Польшей по вопросу главенства законов Евросоюза. Польша даст волю эмоциям, и это будет чревато ее выходом из ЕС и дальнейшим распадом блока. Еврокомиссия оказалась в трудном положении.Путину не нужно долго ждать, чтобы воспользоваться своим преимуществом. В прошлом месяце изменился расклад политических сил в Берлине, когда на выборах потерпел поражение не признающий климатические изменения апологет Путина Армин Лашет (Armin Laschet). «Зеленые» издавна враждебно относятся к «Северному потоку — 2», и он станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько принципиальна эта партия, придя к власти.На предварительных переговорах с социал-демократами Олафа Шольца (Olaf Scholz) о создании коалиции «зеленые» согласились отложить этот вопрос. Но он никуда не денется, а поскольку в новом правительстве эта партия будет иметь большое влияние, правительству будет намного труднее протолкнуть сделку с Кремлем. «Путин опередил события, отпраздновав победу в битве за „Северный поток — 2"», — сказал депутат Европарламента от партии «Зеленые» Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer).Неумение Европы выстраивать стратегические планы просто поражает. Создание «зеленой» энергетики зиждется на газе, который считается ключевым переходным топливом. Это ведет к увеличению спроса на газ, в котором видят страховку на случай нехватки возобновляемых источников и замену угля. Поэтому крайне важно дешево покупать газ летом, создавая надежные запасы на зиму. Газовые хранилища в такой ситуации сродни стратегическим запасам нефти, которые считаются обязательными в странах ОЭСР. Однако в Европе таких запасов нет.Доступ к интегрированной европейской газовой и энергетической системе у разных стран неодинаков. Это классический пример непродуманной системы Евросоюза, в которой нет ни того, ни другого. Она напоминает валютный союз без бюджетного союза, где размыты грани ответственности. У Британии вообще нет серьезных газовых хранилищ, что является наследием членства в ЕС с его субподрядными договорами.По моему слабому убеждению, газовый кризис зимой пойдет на убыль, так как Китай ввел суровые ограничения на строительство, и там сейчас фактически спад. Nomura, Capital Economics, Goldman Sachs — все эти компании считают, что до конца года рост в экономике будет нулевым или отрицательным.Китай еще может спасти Европу от ее беспечной блажи, если отдаст ей свой СПГ. А если нет, мы станем заложниками событий, и будем ждать, кто моргнет первым — Еврокомиссия или Кремль.Амброуз Эванс-Причард (Ambrose Evans-Pritchard)Комментарии читателейВо всем этом присутствует целенаправленное искажение фактов, которым занимается государство и пресса, рассказывая нам о «зеленой» революции. Они много говорят о том, что почти половина электричества вырабатывается за счет возобновляемых источников, и при этом представляют дело так, будто все это ветровая и солнечная энергия. Теперь проблема в том, как представить использование электроэнергии, ее общий объем производства и количество углерода, выбрасываемого в атмосферу.Пора признать факты. В 2020 году 13% общего объема энергии в Британии вырабатывала энергетика возобновляемых источников. Две трети из этого количества получали за счет стружки, биогаза и газа из различных отходов. Кстати, при их сжигании углерода в атмосферу выбрасывается больше, чем при использовании грязного угля. За счет ветровой и солнечной энергии Британия обеспечивает менее 4% своих потребностей. Это реальные факты, а все остальное, что вы слышите, — подтасовки и ложь, которую распространяют те, кому выгодна зеленая революция.«Зеленая» революция в Германии и Британии ведет к колоссальному увеличению количества производимого углерода, и весь континент неуклонно движется к экономическому и гуманитарному бедствию. Британии надо срочно строить газовые хранилища, ей нужно долгосрочное соглашение с США на поставку СПГ с американских месторождений, где добыча ведется методом гидроразрыва. Это нетрудно, если правительство ставит потребности населения превыше потребностей банкиров и пресловутого одного процента общества. Мы все еще демократия? Или мы уже вернулись в мрачные времена Ост-Индской компании?Куда ни посмотри, везде нами руководят ослы, которым нельзя доверить прилавок в магазине.На прошлой неделе государственный секретарь французского МИД по европейским делам Клеман Бон пригрозил отключить электричество островам в Ла-Манше, а потом прекратить подачу электроэнергии из Франции в Британию, если Франция не добьется своего. Вы слышали много слов поддержки в адрес Британии от восточноевропейских государств? Какие выводы надо из этого сделать?Полякам надо заткнуться и подчиниться директивам ЕС. Это не немцы и не французы. ЕС — это клуб двух уровней. Есть боссы, и есть мелкие сошки. Германия и Франция делают все что хотят. Но, если Польша, Венгрия или Чехия нарушат строй, горе им! Все 27 стран ЕС равны, но некоторые более равны, чем другие.Окончательное доказательство того, что психушку захватили невменяемые пациенты, мы получим тогда, когда премьер-министр заявит: дефицит газа (причиной которого является неумелое планирование и недостаток инвестиций со стороны добывающих компаний, страшащихся зеленого лобби) оправдывает курс на энергетику возобновляемых источников, а посему нам надо вкладывать больше средств в ветряные мельницы.Не удивляйтесь, когда Борис скажет об этом на конференции СОР26.Этот человек одержим, а поэтому опасен.Немного истеричная статья. Россия не хочет уничтожать свой газовый рынок за счет дефицита поставок. Она станет добывать и поставлять больше газа. Ей не нравится перекачивать газ через враждебную Украину и Польшу, которые воруют газ из дающих утечку старых труб. «Северный поток — 2» не является стратегической угрозой, потому что Россия не осмелится использовать его в качестве инструмента давления. Ведь в этом случае ее собственный рынок в Западной Европе окажется в опасности. Поэтому «Северный поток — 2» будет запущен, «кризис» постепенно стихнет, а Польша с Украиной больше не смогут держать в заложниках российский газовый транзит, как они делают это сейчас. Ничего страшного нет.У Путина на первом месте Россия.У нашего истэблишмента на первом месте алчность. Прежде всего богатые, а страна пошла к черту.«Северный поток — 2» — это соглашение между Россией и Германией, исключающее Украину. Германии и остальной Европе трубопровод выгоден, так как не надо оплачивать транзит Украине. В проигрыше только Украина, все остальные в выигрыше. Украина переоценила свои возможности, когда перекрыла трубопровод, навредив всей Европе. Это она потребовала у Европы выкуп, а не Россия. «Северный поток — 2» не даст Европе больше газа, как не даст больше власти и влияния Путину. Просто он исключает из цепочки Украину.Ну да, скормить Украину волкам (или медведям) — и проблема решена. Отличная реклама европейских ценностей.Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.