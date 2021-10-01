Что делать, если от Ощадбанка пришло такое SMS



В пресс-службе отметили, что продление карт «Ощадбанка» для переселенцев было временной мерой, направленной на защиту граждан от распространения COVID-19.

«В течение последних двух лет у всех клиентов «Ощадбанка» была возможность получить перевыпущенные карты, которые с 12 марта 2020 года (с начала карантина) своевременно доставлялись и продолжают доставляться в отделения», — напомнили в банке.

В финучреждении акцентировали, что у переселенцев, находящихся на подконтрольной Украине территории, была возможность получить новые карты, так как:

за прошедшие полтора года все области Украины неоднократно находились в «зеленой» карантинной зоне;

введенные карантинные меры не предусматривают ограничения движения транспорта;

отделения «Ощадбанка» работают в штатном режиме.

«Ощадбанк» специально для клиентов из числа ВПЛ, обслуживаемых в отделениях Донецкой и Луганской областей, еще в июне 2020 года создал электронную очередь, которая дает возможность удобно получать перевыпущены карты. Как свидетельствуют цифры, клиенты постепенно получают эти карточки", — добавили в пресс-службе.

Что касается жителей оккупированных территорий, которые зарегистрированы как ВПЛ, то требование личного получения перевыпущенной карты введено с целью обеспечения безопасности людей.

«Решение принято ради безопасности граждан, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях. Ведь есть информация о нередких случаях негуманного присвоения третьими лицами карточек и снятии средств не верифицирующими лицами», — сообщили в финучреждении.

В ближайшее время банком будет осуществлена рассылка SMS-сообщений клиентам, карточки которых были автоматически продлены.

«Дата и конкретное время, когда нужно получить перевыпущенную карточку, будут указаны в тексте этого SMS», — уточнили в банке.

Если клиент захочет выбрать другое время визита, ему будет доступна возможность записаться в отделение онлайн одним из следующих способов:

через официальный сайт «Ощадбанка»;

в чат-боте «Ощадбанк» приложений Telegram или Messenger;

в контакт-центре по бесплатному номеру телефона — 0800210800.

Отметим, что у большинства переселенцев перевыпущенные в 2020 году карты «Ощадбанка» имеют срок действия до 2025 года.

Источник: телеканал «Дом» Новости Украины - Сегодня, 13:00 7971 С 1 января 2022 года «Ощадбанк» прекращает дальнейшее автоматическое продление действия карточек для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). При этом для других клиентов эта норма была введена еще в октябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Ощадбанка».В пресс-службе отметили, что продление карт «Ощадбанка» для переселенцев было временной мерой, направленной на защиту граждан от распространения COVID-19.«В течение последних двух лет у всех клиентов «Ощадбанка» была возможность получить перевыпущенные карты, которые с 12 марта 2020 года (с начала карантина) своевременно доставлялись и продолжают доставляться в отделения», — напомнили в банке.В финучреждении акцентировали, что у переселенцев, находящихся на подконтрольной Украине территории, была возможность получить новые карты, так как:за прошедшие полтора года все области Украины неоднократно находились в «зеленой» карантинной зоне;введенные карантинные меры не предусматривают ограничения движения транспорта;отделения «Ощадбанка» работают в штатном режиме.«Ощадбанк» специально для клиентов из числа ВПЛ, обслуживаемых в отделениях Донецкой и Луганской областей, еще в июне 2020 года создал электронную очередь, которая дает возможность удобно получать перевыпущены карты. Как свидетельствуют цифры, клиенты постепенно получают эти карточки", — добавили в пресс-службе.Что касается жителей оккупированных территорий, которые зарегистрированы как ВПЛ, то требование личного получения перевыпущенной карты введено с целью обеспечения безопасности людей.«Решение принято ради безопасности граждан, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях. Ведь есть информация о нередких случаях негуманного присвоения третьими лицами карточек и снятии средств не верифицирующими лицами», — сообщили в финучреждении.В ближайшее время банком будет осуществлена рассылка SMS-сообщений клиентам, карточки которых были автоматически продлены.«Дата и конкретное время, когда нужно получить перевыпущенную карточку, будут указаны в тексте этого SMS», — уточнили в банке.Если клиент захочет выбрать другое время визита, ему будет доступна возможность записаться в отделение онлайн одним из следующих способов:через официальный сайт «Ощадбанка»;в чат-боте «Ощадбанк» приложений Telegram или Messenger;в контакт-центре по бесплатному номеру телефона — 0800210800.Отметим, что у большинства переселенцев перевыпущенные в 2020 году карты «Ощадбанка» имеют срок действия до 2025 года.Источник: телеканал «Дом» Новости Украины - Сегодня, 13:00 7971

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