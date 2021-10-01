ЛНР требует от Киева вернуть захваченного киевскими силовиками наблюдателя СЦКК

"Мы настаиваем и повторяем требование, которое было обозначено в рамах заседания Контактной группы, - вернуть нашего наблюдателя обратно в ЛНР без выставления каких-либо требований, в частности залога либо включения его в списки на обмен", - сказала она.

Луганская Народная Республика требует от Киева вернуть захваченного киевскими силовиками наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка в Республику без каких-либо условий. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.