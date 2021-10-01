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ЛНР требует от Киева вернуть захваченного киевскими силовиками наблюдателя СЦКК

root Сегодня, 15:000Новости
ЛНР требует от Киева вернуть захваченного киевскими силовиками наблюдателя СЦКК
ЛНР требует от Киева вернуть захваченного киевскими силовиками наблюдателя СЦКК

Луганская Народная Республика требует от Киева вернуть захваченного киевскими силовиками наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка в Республику без каких-либо условий. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.
"Мы настаиваем и повторяем требование, которое было обозначено в рамах заседания Контактной группы, - вернуть нашего наблюдателя обратно в ЛНР без выставления каких-либо требований, в частности залога либо включения его в списки на обмен", - сказала она.

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