Daily Express: В«армия ЕСВ» позорно убежит из Украины в случае военного конфликта с Россией



«Неорганизованная, неопытная, отвергнутая страна намерена отправить на российскую границу неподготовленную армию. При первом намеке России не пройдет и двух минут, как французы выведут свои войска из Украины. После позорного бегства на проекте «армия ЕС» можно будет ставить крест», — отмечает один из пользователей.





«Ходят слухи, что Франция и Италия заказали в Китае 100 тыс. белых флагов», — иронизируют в Daily Express.



Отправка военной миссии Евросоюза на Украину не только может привести к крайне неприятным последствиям, но и обернется позором для всей Европы. Об этом сообщили читатели британского издания Daily Express.Речь идет о проекте создания собственной армии ЕС. Украинские власти попросили Брюссель прислать в страну военную миссию Евросоюза. Предполагается, что европейские военнослужащие могут стать альтернативой постоянной миссии НАТО и помогут противостоять мифической российской угрозе, пишут журналисты.Читатели Daily Express высмеяли амбициозную идею украинских политиков. Большая часть комментаторов уверены, что «армию ЕС» ждет сокрушительный провал. Военнослужащие попросту позорно убегут в случае начала конфликта с Россией.Британцы напомнили, что Евросоюз это не государство, а альянс стран. Если создать общую армию, то кто ней будет командовать и на каком языке отдавать приказы, интересуется кто-то из читателей. Некоторые пользователи считают, что ЕС хочет начать войну, для предотвращения которой он был создан.Однако большая часть комментаторов уверена, что Брюссель и Киев попросту решили «отмыть» денег на «воинственных выпадах».Николай Денежкин