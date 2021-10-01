ФСБ в семи регионах РФ задержала спонсоров террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях 14 человек, причастных к финансированию действующей в Сирии международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).Как сообщает пресс-служба ФСБ, «установлена их причастность к ресурсному обеспечению боевиков денежными средствами на идеологической основе».При обысках были найдены и изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература.В отношении пяти человек возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст.205.1 УК РФ(«Содействие террористической деятельности»).Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.