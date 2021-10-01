Зеленский похитил человека ради фото с Путиным

Украинские силовики похитили безоружного наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Это произошло на фоне заявлений Киева о необходимости проведения саммита «нормандской четверки» и заверений представителя Госдепа США Виктории Нуланд о необходимости исполнения Минских соглашений. В ответ глава ЛНР приостановил участие республики в переговорах. Зачем Украина пошла на этот шаг и как он отразится на ситуации в Донбассе?В среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и увели его в неизвестном направлении. Известно, что наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).Позже украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Андрей Косяк – так зовут наблюдателя от ЛНР – является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил лишь в этом году.В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Политик отметил, что инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что стороны договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Более того, Нуланд подтвердила, что «без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен».Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном. Однако политическое и военное руководство Украины либо решило ослушаться Нуланд, либо не в состоянии выполнять поручения Вашингтона, считают эксперты.«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков: «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?».«Судя по всему, приказа о захвате наблюдателя не отдавал ни офис Зеленского, ни министерство обороны. Думаю, провокация стала следствием управленческого бардака», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.По его словам, решение принималось на местном уровне и на такой шаг военных толкнула напряженная обстановка на самой Украине. «Антироссийская и антидонецкая истерия нагнетается и в СМИ, и среди военных. Поэтому, вероятно, решение о захвате было принято самостоятельно несколькими «инициативными» ребятами. Не очень похоже, что для этого специально формировалась какая-то диверсионная группа», – указал эксперт.Между тем в Луганске придерживаются иной точки зрения. «На линию соприкосновения действительно вышла украинская диверсионная группа, которая умышленно пыталась захватить хоть кого-нибудь. Желательно, не военного человека и без оружия, чтобы он не мог оказать сопротивления», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.«Позже Киев заявил, что захватил «разведчика». Но кто был в Золотом, тот знает, что в том месте расположено поле. Там нечего разведывать. Группа от ЛНР лишь проверяла обочины на предмет мин и обрезала деревья, чтобы ветки не вылезали на проезжую часть. Более того, украинские военные не имели права там находиться, тем более – с оружием. Место, где произошло похищение – это межпозиционное пространство между украинским и луганским КПП, а людей в обе стороны возит специальный шаттл», – пояснил собеседник.«Затем ЛНР обратилась к ОБСЕ, чтобы организация надавила на Украину из-за нарушения статуса наблюдателя СЦКК. Кроме того, член луганского сегмента СЦКК провел несколько телефонных переговоров со своим украинским визави, который сперва сказал: «Да, мы вернем задержанного», затем сказал: «Привезем его к 12:00», затем «к 13:00 точно привезем», а потом вообще отказался общаться», – посетовал Мирошник.«Также ЛНР обратилась за помощью к Контактной группе. Но спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен предложил перенести обсуждение этого вопроса так, как будто он не относится к теме. Мы же в ответ подчеркнули, что не будем обсуждать вообще ничего, пока не будет возвращен наш наблюдатель», – подчеркнул представитель ЛНР.«Далее Луганск потребовал объяснений от главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшара Халита Чевика. Тот заверил, что якобы сможет уговорить украинские власти вернуть Косяка, но пока этого так и не произошло. Удручает то, что взятие в заложники жителя ЛНР абсолютно не заботит международное сообщество», – сказал Мирошник.По его словам, Киев с помощью очередной провокации хочет заблокировать полноценные переговоры с Донбассом и добиться встречи в «нормандском формате». «Зеленскому и его команде киношников удобно разговаривать только с Германией и Францией. Кроме того, советники Зеленского говорят ему, что фотография с Путиным в рамках «нормандского формата» может повысить его рейтинг. Поэтому Зеленскому не нужны мирные договоренности. Ему нужна фотография с Путиным, но это чревато эскалацией конфликта», – резюмировал Мирошник.источник