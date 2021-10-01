Из Луганска семья смогла выйти через КПВВ «Станица Луганская» благодаря справке из школы





"У людей были проблемы, потому что они имели возможность раз в месяц выехать с неподконтрольной территории. И поэтому они подсчитывали, чтоб, допустим, сделать в середине этого месяца прививку, чтобы потом выдержать 21 день и прийти на повторную. А теперь же я не могу сказать, как они будут переходить, когда трудностей возникло больше", — отмечает Светлана Семененко, главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганской объединенной территориальной громады.

Сейчас через КПВВ проходит не более 100 человек в сутки. Раньше с самого утра, еще до открытия пункта, здесь были очереди.



«Оттуда людей на подконтрольную Украине территорию пропускают по прописке на территории Украины и при наличии таких же гуманитарных оснований, как и на выход. Люди, которые следуют на территорию, неподконтрольную Украине, и имеют прописку на неподконтрольной территории, следуют беспрепятственно. Лица, которые имеют прописку на территории Украины — следуют туда при наличии гуманитарных оснований и списков. Гуманитарные основания это, например, похороны родственников или лечение», — рассказал Максим Климов, старший дежурный на КПВВ «Станица Луганская».

Люди недовольны такими ограничениями.



«Муж сходил в Одессе в школу, взял справку, что ребенок там учится. По этой причине нас выпустили», — поделилась Янина, жительница Луганска.

Новости Региона - Сегодня, 18:26 95 Уже третий день действуют новые правила пересечения через КПВВ «Станица Луганская». Украинские граждане лишились возможности свободно пересекать линию соприкосновения, получать социальные выплаты, а также вакцинироваться. За последние несколько месяцев в центрах массовой иммунизации первую дозу COVID-вакцины получили больше 4 тыс. человек. Но многие не успели ревакцинироваться, сообщает «Дом»."У людей были проблемы, потому что они имели возможность раз в месяц выехать с неподконтрольной территории. И поэтому они подсчитывали, чтоб, допустим, сделать в середине этого месяца прививку, чтобы потом выдержать 21 день и прийти на повторную. А теперь же я не могу сказать, как они будут переходить, когда трудностей возникло больше", — отмечает Светлана Семененко, главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганской объединенной территориальной громады.Сейчас через КПВВ проходит не более 100 человек в сутки. Раньше с самого утра, еще до открытия пункта, здесь были очереди.«Оттуда людей на подконтрольную Украине территорию пропускают по прописке на территории Украины и при наличии таких же гуманитарных оснований, как и на выход. Люди, которые следуют на территорию, неподконтрольную Украине, и имеют прописку на неподконтрольной территории, следуют беспрепятственно. Лица, которые имеют прописку на территории Украины — следуют туда при наличии гуманитарных оснований и списков. Гуманитарные основания это, например, похороны родственников или лечение», — рассказал Максим Климов, старший дежурный на КПВВ «Станица Луганская».Люди недовольны такими ограничениями.«Муж сходил в Одессе в школу, взял справку, что ребенок там учится. По этой причине нас выпустили», — поделилась Янина, жительница Луганска.Новости Региона - Сегодня, 18:26 95

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