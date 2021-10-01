Из Луганска семья смогла выйти через КПВВ «Станица Луганская» благодаря справке из школы
Уже третий день действуют новые правила пересечения через КПВВ «Станица Луганская». Украинские граждане лишились возможности свободно пересекать линию соприкосновения, получать социальные выплаты, а также вакцинироваться. За последние несколько месяцев в центрах массовой иммунизации первую дозу COVID-вакцины получили больше 4 тыс. человек. Но многие не успели ревакцинироваться, сообщает «Дом».
"У людей были проблемы, потому что они имели возможность раз в месяц выехать с неподконтрольной территории. И поэтому они подсчитывали, чтоб, допустим, сделать в середине этого месяца прививку, чтобы потом выдержать 21 день и прийти на повторную. А теперь же я не могу сказать, как они будут переходить, когда трудностей возникло больше", — отмечает Светлана Семененко, главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганской объединенной территориальной громады.
Сейчас через КПВВ проходит не более 100 человек в сутки. Раньше с самого утра, еще до открытия пункта, здесь были очереди.
«Оттуда людей на подконтрольную Украине территорию пропускают по прописке на территории Украины и при наличии таких же гуманитарных оснований, как и на выход. Люди, которые следуют на территорию, неподконтрольную Украине, и имеют прописку на неподконтрольной территории, следуют беспрепятственно. Лица, которые имеют прописку на территории Украины — следуют туда при наличии гуманитарных оснований и списков. Гуманитарные основания это, например, похороны родственников или лечение», — рассказал Максим Климов, старший дежурный на КПВВ «Станица Луганская».
Люди недовольны такими ограничениями.
«Муж сходил в Одессе в школу, взял справку, что ребенок там учится. По этой причине нас выпустили», — поделилась Янина, жительница Луганска.
Новости Региона - Сегодня, 18:26 95
"У людей были проблемы, потому что они имели возможность раз в месяц выехать с неподконтрольной территории. И поэтому они подсчитывали, чтоб, допустим, сделать в середине этого месяца прививку, чтобы потом выдержать 21 день и прийти на повторную. А теперь же я не могу сказать, как они будут переходить, когда трудностей возникло больше", — отмечает Светлана Семененко, главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Станично-Луганской объединенной территориальной громады.
Сейчас через КПВВ проходит не более 100 человек в сутки. Раньше с самого утра, еще до открытия пункта, здесь были очереди.
«Оттуда людей на подконтрольную Украине территорию пропускают по прописке на территории Украины и при наличии таких же гуманитарных оснований, как и на выход. Люди, которые следуют на территорию, неподконтрольную Украине, и имеют прописку на неподконтрольной территории, следуют беспрепятственно. Лица, которые имеют прописку на территории Украины — следуют туда при наличии гуманитарных оснований и списков. Гуманитарные основания это, например, похороны родственников или лечение», — рассказал Максим Климов, старший дежурный на КПВВ «Станица Луганская».
Люди недовольны такими ограничениями.
«Муж сходил в Одессе в школу, взял справку, что ребенок там учится. По этой причине нас выпустили», — поделилась Янина, жительница Луганска.
Новости Региона - Сегодня, 18:26 95
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