О чем договорились Козак и Нуланд во время переговоров по Донбассу

У Москвы и Вашингтона совпадают подходы к урегулированию конфликта на Востоке Украины. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который сегодня, 13 октября, проводил встречу в Москве с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, рассказал журналистам о результатах переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.Кремлевский чиновник, который является куратором украинского направления, в частности заявил: «Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».Он акцентировал внимание на том, что на переговорах еще раз прозвучало, что Минские соглашения остаются единственной основой для урегулирования.По его словам, Нуланд подтвердила заявленную в Женеве позицию Вашингтона о необходимости согласования особого статуса Донбасса в составе Украины для дальнейшего урегулирования, без этого существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.«С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», — резюмировал Козак.Новости в Мире - Сегодня, 18:16 197