На Украине призывают перейти к силовому В«возвращениюВ» Крыма и Донбасса

Украина будет «возвращать» Крым и Донбасс списанными танками и самолетами США, ведь собственными военными ресурсами страна не обладает, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Вершинин.Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что Киев должен иметь наработанный сценарий возвращения «оккупированных» территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.По мнению бывшего государственного деятеля, крайне странно слышать от украинских властей, что они якобы не рассматривают силовой возврат Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.«Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий», – написал Аваков в блоге на сайте издания «Украинская правда».Украина готова возвращать Крым и Донбасс силовым путем?Крым вернулся в состав России в 2014 году после всенародного референдума, однако Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В Донбассе после кровавого киевского «Майдана» развязалась гражданская война, после чего города на юго-востоке приняли решение отделиться от Украины, и создать республики ДНР и ЛНР.Для российских властей вопрос Крыма «закрыт окончательно», о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Собственно, это и повлекло многочисленные санкции в адрес Москвы со стороны Запада, и ухудшило отношения с европейскими партнерами.На Украине, судя по всему, не хотят признавать, что крымчане проголосовали за воссоединение с РФ в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Именно поэтому из уст украинских представителей чуть ли не ежедневно выскальзывают речи о гениальных планах по «возращению» полуострова.По мнению политолога Александра Вершинина, действующие украинские власти смирились с тем, что Крым им вернуть не удастся. Тем не менее, поддерживать имидж «борцов за справедливость» приходится из-за желания Запада.«Если проанализировать все высказывания Киева в отношении возвращения Крыма, то становится очень забавно, это похлеще любого анекдота. То они собираются всех русских выгнать через Крымский мост, то крокодилов запустить, то всевозможные блокады устроить, теперь уже вооруженное нападение рассматривают. На мой взгляд, сам Зеленский уже забыл бы про Крым, и не поднимал этот вопрос, но он так сделать не может, потому что необходимо развивать антироссийскую риторику и обвинять РФ в бедах его страны», – считает Вершинин.По мнению политолога, ситуация с Донбассом несколько иная. Украина действительно не хочет отпускать ни людей, ни терять территории.«Вот здесь все совсем иначе, на мой взгляд. Украинские власти не готовы отдавать территории Донбасса и некоторых людей, проживающих там. А, как известно, Донецк в свое время был заполнен олигархами и крупными бизнесменами. Конечно, большинство из них покинули республики во время военных действий, но их капитала могли там остаться. К сожалению, жителям ЛДНР повезло меньше чем крымчанам, и им Украина спокойной жизни в обозримом будущем не даст. Об этом свидетельствует и та война, которая продолжается на юго-востоке Украины до сих пор», – отмечает Вершинин.Украина будет «биться» за потерянные территории оружием СШАУкраинский экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что на сегодняшний день Украине критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработкой которой должны заниматься парламент, президент и правительство, при тесном сотрудничестве с гражданским обществом и международными партнерами.Аваков отметил, что партнерами Киева сейчас выступают структуры ООН, НАТО, ЕС, США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония, и их помощь в «сложные годы – бесценна».Политолог Александр Вершинин отмечает, что Украина не пойдет на силовое возвращение Крыма как минимум потому, что у нее для этого не хватает военных возможностей.«Тут нужно четко понимать, что если вдруг Киев начинает наступление на Крым, то Россия естественно отвечает. И отвечает не потому, что мы любители просто так пострелять, а потому что наши люди, наши территории в опасности. У Киева нет шансом противостоять Москве в военном потенциале, это факт неоспоримый.Сейчас они говорят о том, что США достаточно проспонсировали их армию, и они готовы к любым наступлениям. Что же, в таком случае, "возвращать" Крым будут списанные танки и самолеты США», – подытожил Александр Вершинин.Ольга Кремлева