На Луганщине сильные туманы: ночью и утром. Объявили штормовое предупреждение
Сильный туман ожидается местами на территории региона ночью и утром 15 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 15 октября местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 19:00 76
«Ночью и утром 15 октября местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 19:00 76
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