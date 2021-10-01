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На Луганщине сильные туманы: ночью и утром. Объявили штормовое предупреждение

bot Сегодня, 19:1523Новости
На Луганщине сильные туманы: ночью и утром. Объявили штормовое предупреждение
Сильный туман ожидается местами на территории региона ночью и утром 15 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 15 октября местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 19:00 76

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