Кедми: Россия сможет лишить Пентагон В«ядерной триадыВ» всего за 15 минут

«Исчезает тезис о взаимном уничтожении при ядерной войне, о котором говорили раньше. Оружие можно применить только против военных объектов, добившись победы. Снимается страх, что наступит ядерная зима», — уточнил он.

Новое гиперзвуковое оружие России преподносит стране колоссальные возможности. Любая война теперь может быть завершена всего за 15 минут, рассказал военно-политический эксперт Яков Кедми.По его словам, ранее мировое сообщество опасалось ядерного противостояния сверхдержав, передает издание «Народные Новости». Однако сейчас этот страх можно оставить в прошлом, отметил эксперт в эфире программы «Соловьев LIVE».Кедми напомнил, что американская «ядерная триада» включает в себя межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическую авиацию и подводные ракетоносцы. Он констатировал, что Россия с помощью гиперзвукового оружия сможет лишить Пентагон этого всего в течение 15 минут.США обладают 14 стратегическими подлодками, из которых в боевой готовности находятся лишь десять. Новейшие виды российского гиперзвукового оружия легко справятся с такими целями, резюмировал Яков Кедми.Анастасия Броцкая