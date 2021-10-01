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Кедми: Россия сможет лишить Пентагон В«ядерной триадыВ» всего за 15 минут

root Сегодня, 19:4519Новости
Кедми: Россия сможет лишить Пентагон В«ядерной триадыВ» всего за 15 минут
Новое гиперзвуковое оружие России преподносит стране колоссальные возможности. Любая война теперь может быть завершена всего за 15 минут, рассказал военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, ранее мировое сообщество опасалось ядерного противостояния сверхдержав, передает издание «Народные Новости». Однако сейчас этот страх можно оставить в прошлом, отметил эксперт в эфире программы «Соловьев LIVE».
«Исчезает тезис о взаимном уничтожении при ядерной войне, о котором говорили раньше. Оружие можно применить только против военных объектов, добившись победы. Снимается страх, что наступит ядерная зима», — уточнил он.

Кедми напомнил, что американская «ядерная триада» включает в себя межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическую авиацию и подводные ракетоносцы. Он констатировал, что Россия с помощью гиперзвукового оружия сможет лишить Пентагон этого всего в течение 15 минут.
США обладают 14 стратегическими подлодками, из которых в боевой готовности находятся лишь десять. Новейшие виды российского гиперзвукового оружия легко справятся с такими целями, резюмировал Яков Кедми.
Анастасия Броцкая

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