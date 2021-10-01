Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске и Донецке одновременно снизили стоимость «растаможку» легковых автомобилей

verter Сегодня, 20:000Новости
В Луганске и Донецке одновременно снизили стоимость «растаможку» легковых автомобилей
Единый экономический совет (ЕЭС) снизил стоимость таможенного оформления ввозимых на территории ЛНР и ДНР легковых автомобилей для личного пользования с 13 октября по 30 ноября. Об этом сообщил пресс-центр Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР.
«Единым экономическим советом принято решение о приостановлении действия ставок ввозной таможенной пошлины общего таможенного тарифа на легковые транспортные средства личного пользования с 13 октября до 30 ноября 2021 года. В этот период будут применяться ставки ввозной таможенной пошлины, действовавшие в ЛНР и ДНР до 1 октября 2021 года», — рассказал председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский.
Он добавил, что «в настоящий момент рассматривается вопрос о возврате излишне уплаченных таможенных платежей». Экономика - Сегодня, 19:18 227

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: