В Луганске и Донецке одновременно снизили стоимость «растаможку» легковых автомобилей
Единый экономический совет (ЕЭС) снизил стоимость таможенного оформления ввозимых на территории ЛНР и ДНР легковых автомобилей для личного пользования с 13 октября по 30 ноября. Об этом сообщил пресс-центр Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР.
«Единым экономическим советом принято решение о приостановлении действия ставок ввозной таможенной пошлины общего таможенного тарифа на легковые транспортные средства личного пользования с 13 октября до 30 ноября 2021 года. В этот период будут применяться ставки ввозной таможенной пошлины, действовавшие в ЛНР и ДНР до 1 октября 2021 года», — рассказал председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский.
Он добавил, что «в настоящий момент рассматривается вопрос о возврате излишне уплаченных таможенных платежей». Экономика - Сегодня, 19:18 227
«Единым экономическим советом принято решение о приостановлении действия ставок ввозной таможенной пошлины общего таможенного тарифа на легковые транспортные средства личного пользования с 13 октября до 30 ноября 2021 года. В этот период будут применяться ставки ввозной таможенной пошлины, действовавшие в ЛНР и ДНР до 1 октября 2021 года», — рассказал председатель ГТК ЛНР Юрий Афанасьевский.
Он добавил, что «в настоящий момент рассматривается вопрос о возврате излишне уплаченных таможенных платежей». Экономика - Сегодня, 19:18 227
Метки: {keywords}