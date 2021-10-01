В ЛНР заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики

«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяк Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».

Служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах, заявил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.Он отметил, что на видео, опубликованном украинскими спецслужбами, скрыто лицо представителя республики, несмотря на обнародованные фото задержанного.«Украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб, как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих Народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК», – сказал Филипоненко.Он подчеркнул, что представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения задержанного сотрудника.В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).СБУ обвинило задержанного в «создании непредусмотренных законом вооруженных формирований».