В ЛНР заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики
Служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах, заявил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.
«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяк Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на видео, опубликованном украинскими спецслужбами, скрыто лицо представителя республики, несмотря на обнародованные фото задержанного.
«Украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб, как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих Народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК», – сказал Филипоненко.
Он подчеркнул, что представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения задержанного сотрудника.
В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СБУ обвинило задержанного в «создании непредусмотренных законом вооруженных формирований».
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