Новак заявил, что "Северный поток вЂ“ 2" будет готов для запуска в ближайшие дни

"Северный поток – 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от европейского регулятора, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на сессии форума "Российская энергетическая неделя"."Северный поток – 2" достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. Я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить – будет готов", приводит слова вице-премьера РИА Новости.Он отметил, что компания Nord Stream, которая занимается строительством трубопровода, необходимую работу провела, в том числе по сертификации. "Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", – добавил он.Новак также сообщил, что "Газпром" по итогам 2021 года может достичь рекорда по добыче газа."Мы в этом году будем иметь, наверное, рекордные объемы добычи газа, который "Газпром" добывает", – отметил он, добавив, что "Газпром" полностью исполняет обязательства по всем контрактам.Газопровод "Северный поток – 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идёт процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. Она будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев.источник