Зеленский посетил линию разграничения в Донбассе и вручил награды

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на линии разграничения. Как сообщает офис президента, украинский лидер совершает поездку в Донецкую и Луганскую области.По официальной информации, Зеленский прибыл на линию разграничения на Донбассе с целью поздравить "доблестных военнослужащих" ВСУ с Днем защитников и защитниц Украины, который празднуется 14 октября. Совсем недавно этот праздник был переименован, в его название было добавлено слова "защитниц", так как это способствует "гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих" в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов.Украинский президент побывал в Донецкой и Луганской областях, вручив награды военнослужащим ВСУ. Кроме того, он ознакомился с оперативно-тактической ситуацией и подержал в руках антидроновое ружье.Отметим, что посещение передовых позиций на Донбассе для Зеленского не первое, он уже бывал на линии разграничения. Происходит это в преддверии каких-либо значительных событий, типа саммита "нормандской четверки". Все это делается на публику и широко освещается в украинских СМИ, чтобы привлечь внимание западных союзников и партнеров. Судя по прошлым появлениям украинского президента на Донбассе в скором времени последует ряд обвинений России в нарушении минских соглашений и режима перемирия.источник