Что нужно сделать, чтобы быстрее получить разрешение МИД на пересечение КПВВ «Станица Луганская»



С целью оптимизации первичной обработки заявок на пересечение ВПП «Станица Луганская» и, соответственно, для ускорения процесса получения ответа заявителям необходимо при отправке электронного письма с прикрепленными анкетой и скан-копиями документов в поле «Тема» указать:

на русском языке без сокращений ФИО (пример: Иванов Иван Иванович)

если причиной выезда/въезда являются похороны родственника, то в поле «Тема», после ФИО отметить «в связи с погребением родственника» (пример: Иванов Иван Иванович в связи с погребением родственника)

если причиной выезда/въезда является лечение, то в поле «Тема», после ФИО отметить «лечение» (пример: Иванов Иван Иванович лечение)

если причиной выезда/въезда является обучение, то в поле «Тема», после ФИО отметить «обучение» (пример: Иванов Иван Иванович обучение)

если причиной выезда/въезда является уход за близким родственником, то в поле «Тема», после ФИО отметить «уход за близким родственником» (пример: Иванов Иван Иванович уход за близким родственником).

Настоятельно просим не направлять повторно заявки до получения ответа. На все заявки ответ будет дан. Дублирование заявок лишь замедляет процесс их первичной обработки!

Заявки-анкеты на пересечение ВПП «Станица Луганская» доступны по ссылкам:

Анкету для оформления заявки на ВЫЕЗД с территории ЛНР граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, через ВПП «Станица Луганская».

Анкету для оформления заявки на ВЪЕЗД на территорию ЛНР граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, через ВПП «Станица Луганская»

можно скачать по ссылке

Заполненную анкету и скан-копии/фото документов необходимо отправить на электронную почту:

[email protected] — на ВЫЕЗД (для граждан, имеющих регистрацию на территории ЛНР);

[email protected] — на ВЪЕЗД (для граждан, не имеющих регистрации на территории ЛНР).

Политика - Сегодня, 14:16 229 Дополнение к разъяснению о порядке подачи заявок на пересечение временного пункта пропуска (ВПП) «Станица Луганская».С целью оптимизации первичной обработки заявок на пересечение ВПП «Станица Луганская» и, соответственно,на русском языке без сокращений ФИО (пример: Иванов Иван Иванович)если причиной выезда/въезда являются похороны родственника, то в поле «Тема», после ФИО отметить «в связи с погребением родственника» (пример: Иванов Иван Иванович в связи с погребением родственника)если причиной выезда/въезда является лечение, то в поле «Тема», после ФИО отметить «лечение» (пример: Иванов Иван Иванович лечение)если причиной выезда/въезда является обучение, то в поле «Тема», после ФИО отметить «обучение» (пример: Иванов Иван Иванович обучение)если причиной выезда/въезда является уход за близким родственником, то в поле «Тема», после ФИО отметить «уход за близким родственником» (пример: Иванов Иван Иванович уход за близким родственником).Настоятельно просим не направлять повторно заявки до получения ответа. На все заявки ответ будет дан. Дублирование заявок лишь замедляет процесс их первичной обработки!Заявки-анкеты на пересечение ВПП «Станица Луганская» доступны по ссылкам:Анкету для оформления заявки на ВЫЕЗД с территории ЛНР граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, через ВПП «Станица Луганская».Анкету для оформления заявки на ВЪЕЗД на территорию ЛНР граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, через ВПП «Станица Луганская»можно скачать по ссылкеЗаполненную анкету и скан-копии/фото документов необходимо отправить на электронную почту:[email protected] — на ВЫЕЗД (для граждан, имеющих регистрацию на территории ЛНР);[email protected] — на ВЪЕЗД (для граждан, не имеющих регистрации на территории ЛНР).Политика - Сегодня, 14:16 229

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