В Алчевске запустили еще одну доменную печь. ФОТО
Алчевский металлургический комбинат (АМК) запустил в работу вторую доменную печь. Об этом журналистам заявил новый инвестор АМК, руководитель компании «Финансовые активы» Евгений Юрченко.
«Сегодня историческое событие, важное не только для ЛНР, не только Алчевска, но и всего Донбасса. Сегодня была задута вторая печь Алчевского металлургического комбината, печь № 1. До этого успешно была задута и планирует дать первый чугун печь № 5. Если у печи № 5 общий промышленный объем на уровне 2,5 тысячи тонн чугуна в день, то печь № 1, которая сегодня была запущена, это очень современное производство, планирует выйти на объем до 7 тысяч тонн чугуна в сутки», — рассказал Е. Юрченко.
Инвестор поздравил коллектив АМК с запуском второй на предприятии печи.
«Все будем наблюдать за ее активной жизнью, за тем, чтобы она вышла на плановые показатели, и чтобы вы гордились своим родным предприятием, и чтобы предприятие гордилось своими сотрудниками», — добавил Юрченко.
Газовщик доменного цеха № 2 АМК Александр Беньковский отметил, что печь № 1 введена в рабочий режим после длительного простоя, а ее запуск — «это радостное событие в жизни всей республики».
Ранее председатель Федерации профсоюзов Игорь Рябушкин сообщал, что новый инвестор погасил задолженность по заработной плате за январь и часть февраля перед рабочими АМК.
Экономика - Сегодня, 13:45 179
«Сегодня историческое событие, важное не только для ЛНР, не только Алчевска, но и всего Донбасса. Сегодня была задута вторая печь Алчевского металлургического комбината, печь № 1. До этого успешно была задута и планирует дать первый чугун печь № 5. Если у печи № 5 общий промышленный объем на уровне 2,5 тысячи тонн чугуна в день, то печь № 1, которая сегодня была запущена, это очень современное производство, планирует выйти на объем до 7 тысяч тонн чугуна в сутки», — рассказал Е. Юрченко.
Инвестор поздравил коллектив АМК с запуском второй на предприятии печи.
«Все будем наблюдать за ее активной жизнью, за тем, чтобы она вышла на плановые показатели, и чтобы вы гордились своим родным предприятием, и чтобы предприятие гордилось своими сотрудниками», — добавил Юрченко.
Газовщик доменного цеха № 2 АМК Александр Беньковский отметил, что печь № 1 введена в рабочий режим после длительного простоя, а ее запуск — «это радостное событие в жизни всей республики».
Ранее председатель Федерации профсоюзов Игорь Рябушкин сообщал, что новый инвестор погасил задолженность по заработной плате за январь и часть февраля перед рабочими АМК.
Экономика - Сегодня, 13:45 179
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