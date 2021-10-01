Важная информация для подающих заявки на пересечение ВПП «Станица Луганская»

«Настоятельно просим не направлять повторно заявки до получения ответа. На все заявки ответ будет дан. Дублирование заявок лишь замедляет процесс их первичной обработки», — подчеркнули в МИД.

В Луганске комиссия МИД просит заявителей не отправлять повторно заявки на пересечение временного пункта пропуска (ВПП) «Станица Луганская».В дипломатическом ведомстве уже разъясняли порядок подачи заявок на пересечение ВПП «Станица Луганская», так же обращали внимание, что заявитель, «с целью оптимизации первичной обработки заявок на пересечение ВПП «Станица Луганская» и, соответственно,(можно ознакомиться по ссылке).Теперь в Луганске просят заявителей не отправлять письма повторно.Заявки-анкеты на пересечение ВПП «Станица Луганская» доступны по ссылкам:Анкету для оформления заявки на ВЫЕЗД с территории ЛНР граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, через ВПП «Станица Луганская».Анкету для оформления заявки на ВЪЕЗД на территорию ЛНР граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, через ВПП «Станица Луганская».можно скачать по ссылкеЗаполненную анкету и скан-копии/фото документов необходимо отправить на электронную почту:[email protected] — на ВЫЕЗД (для граждан, имеющих регистрацию на территории ЛНР);[email protected] — на ВЪЕЗД (для граждан, не имеющих регистрации на территории ЛНР).Как ранее информировал журналисты, выезд граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, через ВПП «Станица Луганская» осуществляется только по спискам и при наличии следующих оснований:— с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории Украины;— с целью обучения на территории Украины;— необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории Украины;— в связи с погребением родственника на территории Украины.В исключительных случаях допускается выезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с Министерством государственной безопасности ЛНР.Дополнительную информацию можно получить по телефонам:Политика - Сегодня, 15:16 162