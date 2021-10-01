В Астраханской области задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников следственного управления СК России по Астраханской области и УМВД 15 октября подозреваемый задержан, им оказался 29-летний житель Ульяновской области", — говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Евгений ОдиноковВ Астраханской области задержали беглого заключенного, подозреваемого в двух изнасилованиях, сообщил СК, передает РИА Новости.Как отметили в ведомстве, накануне вечером в Астрахани мужчина изнасиловал местную жительницу, угрожая ножом. Он также похитил у нее телефон. Против беглеца завели уголовное дело по статьям о разбойном нападении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.Ранее стало известно, что 10 октября в Кировском районе Волгограда 15-летняя школьница вечером возвращалась домой, когда на нее напал неизвестный и изнасиловал, после чего скрылся. Следствию удалось установить личность подозреваемого — им оказался 29-летний Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области, где отбывал наказание за имущественное преступление.Кроме того, расследуется дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по контролю за спецконтингентом сотрудником колонии в Ульяновской области, из-за чего заключенному удалось сбежать.