На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
Украина пригрозила России ответными мерами за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма, передает РИА Новости.
"Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя. Такие действия России направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в пятницу.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
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