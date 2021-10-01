На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму

"Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя. Такие действия России направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в пятницу.

Фото: © РИА НовостиУкраина пригрозила России ответными мерами за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма, передает РИА Новости.В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.