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Американский эсминец попытался нарушить российскую границу

root Сегодня, 17:1552Новости
Американский эсминец попытался нарушить российскую границу
Фото: © Public Domain
Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.
Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.
Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Этот район к тому же был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений.
Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут.
"Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.

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