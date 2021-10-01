Американский эсминец попытался нарушить российскую границу

Фото: © Public DomainАмериканский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу недалеко от Владивостока, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря.Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал изменить курс. Этот район к тому же был закрыт для судоходства из-за стрельб в рамках российско-китайских учений.Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут."Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.