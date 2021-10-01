Forbes рассказал, как США "кинули" Украину

"Украинцы были брошены на съедение волкам. Их союзники не так уж и близки им теперь", — отметил автор.

"Для Украины самый страшный враг из всех — это сами украинцы", — отметил обозреватель Forbes.

Фото: © РИА Новости / Владимир АстапковичЗа годы президентства Владимира Зеленского западные союзники Украины перестали помогать стране на фоне неразрешенных и постоянно растущих внутриполитических и экономических проблем. Об этом в Forbes написал эксперт Кеннет Рапоза, передает РИА Новости.В материале отмечается, что в период президентства Барака Обамы Вашингтон заверял Киев в том, что он на его стороне, а Европа была готова активно спасать украинскую экономику благодаря программам по финансовой помощи.Однако, по словам специалиста, отказ Белого дома от введения санкций против российского трубопровода "Северный поток — 2" дает ясно понять, что на сегодняшний день Киев "оказался на задворках" интересов администрации Байдена.Рапоза подчеркнул, что отчасти позиция западных партнеров Украины объясняется нежеланием разбираться во внутренней борьбе политиков и крупных представителей бизнес-элиты страны.По его мнению, команда Зеленского так и не смогла искоренить коррупцию в политических и бизнес кругах страны. Недавно принятый в стране курс на "деолигархизацию" был воспринят Европой скорее, как еще одно политическое оружие в руках президента. А коррупционный скандал с офшорами украинского лидера лишь бросает тень на репутацию страны как бизнес-партнера.