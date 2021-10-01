Луганск отозвал все гарантии безопасности на линии соприкосновения

«В связи с нарушением украинской стороной взятых на себя обязательств, захватом и пленением наблюдателя СЦКК при выполнении своих служебных обязанностей, нами были предприняты следующие меры. Было поставлено условие украинской стороне: пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные по выполнению работ на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Луганское представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отозвало гарантии безопасности по выполнению работ на линии соприкосновения до возвращения украинской стороной захваченного ВСУ офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Об этом заявил руководитель представительства Михаил Филипоненко.Политика - Сегодня, 19:28 240