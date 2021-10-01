Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму и Донбассе

"Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди — 237 человек, сегодня были применены санкции", — сказал он на брифинге.

Фото: © AP Photo / Efrem LukatskyСовет национальной безопасности и обороны Украины утвердил персональные меры против тех, кто принимал участие в организации проведения выборов в Госдуму в Крыму и неподконтрольной Киеву части Донбасса, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, передает РИА Новости.Секретарь добавил, что преимущественно меры коснулись членов избирательных комиссий.Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября.СНБО Украины в сентябре принял решение ввести санкции против организаторов избирательного процесса "в Крыму и в Донбассе", хотя на территории последнего выборы не проводились. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что это бессмысленный шаг, поскольку они проходят по российским законам, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта.