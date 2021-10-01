В«НафтогазВ» заявил о достаточном количестве запасов газа на Украине для нужд людей

«Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что «Нафтогаз», национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», — заявил он.

Фото: Reuters / © Gleb GaranichГлава правлении компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в стране имеется достаточное количество газа, чтобы обеспечить все нужды населения, передает RT.Вместе с этим он добавил, что с бюджетными организациями в этом вопросе «ситуация сложная».Также, по его словам, в украинских хранилищах 10—15% газа принадлежит нерезидентам.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить договор на транзит газа через территорию Украины, но нужно всё считать.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, при каком условии российская сторона увеличит транзит газа через Украину в ЕС.