В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян

"Около 22.20 были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", — говорится в заявлении полиции.

Фото: © РИА Новости / Костис НтантамисВ сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.Это произошло накануне вечером в деревне Керрет округа Кавая.Там уточняется, что погибшие — это двое мужчин и две женщины, им было от 31 до 58 лет.Другие подробности пока не приводятся.