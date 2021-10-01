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В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян

root Сегодня, 10:000Новости
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян
Фото: © РИА Новости / Костис Нтантамис
В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
Это произошло накануне вечером в деревне Керрет округа Кавая.
"Около 22.20 были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", — говорится в заявлении полиции.

Там уточняется, что погибшие — это двое мужчин и две женщины, им было от 31 до 58 лет.
Другие подробности пока не приводятся.

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