Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде

"Украина как субъект международных отношений имеет не только права, но и несет обязанности, среди которых обязанность уважать другие страны и действовать в рамках закона. В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов", — заявила Поклонская.

Фото: © РИА Новости / Рамиль СитдиковНовый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в беседе с медиахолдингом РБК ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из африканской республики, передает РИА Новости.Ранее бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения послом России в Кабо-Верде. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что Киев уже обратился к властям африканского государства по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене из-за работы в Крыму. Источник в МИД Кабо-Верде в беседе с РИА Новости подтвердил обращение Украины и заявил, что у Киева нет шансов экстрадировать российского дипломата.Бывший депутат также добавила, что такой риторикой власти Украины показывают "публичное пренебрежение" нормами международного права.