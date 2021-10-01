На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина

"Зеленский дал пощечину Байдену. В очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал", — написал Бутусов.

"Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои "немедленные" обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины", — посетовал Бутусов.

Фото: © РИА Новости / СтрингерУкраинский журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны, передает РИА Новости.Публицист напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.Журналист отметил, что Байден на переговорах с Зеленским 30 августа добился от главы Украины подписания декларации о "немедленном разблокировании конкурса по главе САП", но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.При этом журналист пришел к парадоксальному выводу: по его мнению, эти события указывают, что Зеленский якобы работает на Россию, "торгуя национальными интересами" и посылая таким образом сигналы президенту России Владимиру Путину."Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Беларуси, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина — все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений", — считает Бутусов.Публицист добавил, что, по его мнению, "выбросить российских агентов из офиса президента" сейчас могут только уличные протесты.