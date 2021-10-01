На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил своего американского коллегу Джо Байдена, так как не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны, передает РИА Новости.
"Зеленский дал пощечину Байдену. В очередной раз сорван конкурс по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал", — написал Бутусов.
Публицист напомнил, что на Украине уже 14 месяцев вакантно кресло специального антикоррупционного прокурора, который, как считает Бутусов, представляет собой один из ключевых элементов системы по борьбе с коррупцией в стране.
Журналист отметил, что Байден на переговорах с Зеленским 30 августа добился от главы Украины подписания декларации о "немедленном разблокировании конкурса по главе САП", но украинский лидер не спешит выполнять свои обещания.
"Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои "немедленные" обещания и договоренности. Актер Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины", — посетовал Бутусов.
При этом журналист пришел к парадоксальному выводу: по его мнению, эти события указывают, что Зеленский якобы работает на Россию, "торгуя национальными интересами" и посылая таким образом сигналы президенту России Владимиру Путину.
"Провал антикоррупционной реформы, провал спецопераций нашей разведки в России и Беларуси, провал судебной реформы, санкции против Коломойского, которые ввели США, но которые не ввела Украина — все это звенья одной цепи. Всем этим Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений", — считает Бутусов.
Публицист добавил, что, по его мнению, "выбросить российских агентов из офиса президента" сейчас могут только уличные протесты.
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