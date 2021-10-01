В Польше захотели ввести новые санкции против России

"В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей", — говорится в документе.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийПольский институт международных исследований предложил Евросоюзу ввести новые санкции против России из-за "агрессивной политики" Москвы против стран Восточной Европы, в том числе членов ЕС. Об этом пишет RT со ссылкой на бюллетень организации.Как отмечает институт, наиболее эффективными могли бы стать ограничения в банковской и энергетической сферах.Помимо этого, в Польше рекомендуют укрепить поддержку гражданского общества в России через социальные сети и дипломатические каналы. Также организация предлагает Евросоюзу субсидировать российские СМИ и НПО.Источник