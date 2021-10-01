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В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки

root Сегодня, 11:000Новости
В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки
Фото: © РИА Новости
В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайта "Миротворец" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтов в политических целях, передает РИА Новости.
Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в список представляющих угрозу национальной безопасности Украины лиц на сайте "Миротворец". Ранее она записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.
"В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами", - заявили РИА Новости в офисе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".

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