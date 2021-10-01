В шаге от этнических зачисток

Вчера в социальных сетях появилась видеозапись, на которой толпа цыган избила солдат ВСУ. Самые крупные украинские ресурсы опубликовали запись, на которой цыгане поставили на колени украинского солдата, и провели с ним «профилактическую беседу»: «Ходите толпой, людей избиваете? Надел форму – думаешь, царь и бог? Это тебе не Восток, с*ка, не Восток! Мы здесь без оружия! На колени!»Украинские ресурсы связали произошедшее на видео с инцидентом, который произошёл не так давно в селе Торчин Волынской области. Напомню, там пьяные цыгане недалеко от остановки прилюдно днём избили действующего украинского военнослужащего, который проходит службу по контракту в городе Владимир Волынский. Всё это было заснято очевидцами на камеру, и этим история не закончилась. Через некоторое время фигурантов этой потасовки нашли украинские националисты, поставили на колени и заставили извиняться на камеру.Прошло несколько дней, и вот в Сети появляется «цыганская вендетта» - погоня в полутьме, и ВСУ-шники на коленях харкают кровью. Цыгане устроили публичную порку, что называется. В социальных сетях шквал эмоций от националистов – призывы вырезать целыми семьями, жечь таборы, вылавливать на улицах.В общем, после такого видео цыганские погромы вполне ожидаемы – за «головы» участников видео ветеранская организация Киева даже объявила награду – 100 тысяч гривен за любую информацию.Однако уже сегодня инсайдер «Джокер ДНР» пролил свет на произошедшее на Украине – по словам анонима, данное видео является постановочным, а за реализацией стоят СБУ и Офис президента: «Вчера вечером множество крупных украинских СМИ массированно распространяли видео, на котором цыгане якобы избивали украинских солдатиков. По данным моих шпионов из окружения Председателя СБУ клоуна Баканова, в этот раз видео было снято и опубликовано не нашими старыми друзьями из ЦИПсО, а СБУшными информационщиками по прямому приказу Баканова.А причиной тому стало то, что окружение Верховного клоуна Зеленского решило отжать у цыган весь прибыльный бизнес от производства и сбыта наркотиков до торговли людьми. Но больше всего их заинтересовали каналы контрабанды, которыми владеют цыгане на Закарпатье. Плюс к этому – отжать самый богатый цыганский посёлок Подвиноградов, который находится также в Закарпатской области.Поэтому, учитывая недавние резонансные случаи стычек цыган с украинскими солдатиками, было принято решение настроить патриотическое и ветеранское сообщество, а в идеале и простых граждан против цыган. «Чтобы по всей Украине у них под ногами земля горела». И как вы могли заметить, время и тема выбрана украинскими чекистами идеально – избить защитничков в день защитничка.По мнению моих шпионов, для сотрудников СБУ эта операция представляет большой интерес в плане получения опыта искоренения малого этноса на территории страны. Цыгане – самая слабая из диаспор. Откатают схемы на них, затем займутся венгерскими и румынскими этническими группами…».Этнические конфликты с цыганами на Украине уже неоднократно происходили. Так, в 2018-м году, украинские нацисты на 9-е мая спалил подо Львовом табор цыган. «Согласно сообщению, полученному от общественных активистов, 9 мая 2018 года неизвестными лицами был сожжен цыганский табор, расположенный рядом с пгт. Рудное Железнодорожного района г. Львова», - заявила тогда уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.В том же 2018-м году, только ранее, в апреле, активисты из нацистской организации «С14» напали на цыганский табор в Киеве на Лысой горе – это было 21 апреля 2018 года. Тогда радикалы жестоко избили цыган и пообещали расправиться с ними, если те останутся в украинской столице.После вчерашней публикации бандеровцы обещают устроить цыганам «Бабий Яр». Вот такие методы работы с нацменьшинствами выбирает украинский президент Зеленский. На цыганах потренируются – на остальных продолжат.Даниил Безсонов, АСД