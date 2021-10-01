Как будут получать пенсии жители Луганска после замены карты Ощадбанка
На новые банковские карточки Ощадбанка пенсии продолжат зачислять автоматически, сообщил замминистра Замлинский.
Об этом сообщил первый замминистра реинтеграции Ростислав Замлинский, комментируя решение «Ощадбанка» не продлевать действие просроченных карт с 1 января.
Средства пенсионеров проживающих на неподконтрольных территориях, которые не смогли получить новые банковские карточки, будут ожидать их на банковских счетах до тех пор, пока они не смогут пересечь КПВВ и переоформить карточки.
«Никто не отменяет зачисление насчет человеку этих средств. А воспользоваться он сможет, когда придет и получит эту карточку. Как только гражданин получит новую карту, не важно, будет это в феврале или марте, он сможет воспользоваться своим банковским счетом, и туда с периодичностью будут зачисляться деньги», — сказал Замлинский.
«Ближе к этому времени нам надо провести активную работу по этой идентификации. Если человек более двух месяцев не пользуется карточкой, то понятно, что этот человек находится на временно оккупированной территории и не может длительное время покинуть место вынужденного проживания и приехать это сделать. Надо привлекать Красный Крест и другие гуманитарные организации», — отметил он.
Напомним, что с 1 января «Ощадбанк» прекратит продлевать действие просроченных банковских карт для переселенцев. Предыдущие полтора года их действие продолжалось из-за того, что КПВВ на линии разграничения были заблокированны. Школа выживания - Сегодня, 13:18 70
Об этом сообщил первый замминистра реинтеграции Ростислав Замлинский, комментируя решение «Ощадбанка» не продлевать действие просроченных карт с 1 января.
Средства пенсионеров проживающих на неподконтрольных территориях, которые не смогли получить новые банковские карточки, будут ожидать их на банковских счетах до тех пор, пока они не смогут пересечь КПВВ и переоформить карточки.
«Никто не отменяет зачисление насчет человеку этих средств. А воспользоваться он сможет, когда придет и получит эту карточку. Как только гражданин получит новую карту, не важно, будет это в феврале или марте, он сможет воспользоваться своим банковским счетом, и туда с периодичностью будут зачисляться деньги», — сказал Замлинский.
«Ближе к этому времени нам надо провести активную работу по этой идентификации. Если человек более двух месяцев не пользуется карточкой, то понятно, что этот человек находится на временно оккупированной территории и не может длительное время покинуть место вынужденного проживания и приехать это сделать. Надо привлекать Красный Крест и другие гуманитарные организации», — отметил он.
Напомним, что с 1 января «Ощадбанк» прекратит продлевать действие просроченных банковских карт для переселенцев. Предыдущие полтора года их действие продолжалось из-за того, что КПВВ на линии разграничения были заблокированны. Школа выживания - Сегодня, 13:18 70
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