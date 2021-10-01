Как будут получать пенсии жители Луганска после замены карты Ощадбанка



Об этом сообщил первый замминистра реинтеграции Ростислав Замлинский, комментируя решение «Ощадбанка» не продлевать действие просроченных карт с 1 января.

Средства пенсионеров проживающих на неподконтрольных территориях, которые не смогли получить новые банковские карточки, будут ожидать их на банковских счетах до тех пор, пока они не смогут пересечь КПВВ и переоформить карточки.

«Никто не отменяет зачисление насчет человеку этих средств. А воспользоваться он сможет, когда придет и получит эту карточку. Как только гражданин получит новую карту, не важно, будет это в феврале или марте, он сможет воспользоваться своим банковским счетом, и туда с периодичностью будут зачисляться деньги», — сказал Замлинский.

«Ближе к этому времени нам надо провести активную работу по этой идентификации. Если человек более двух месяцев не пользуется карточкой, то понятно, что этот человек находится на временно оккупированной территории и не может длительное время покинуть место вынужденного проживания и приехать это сделать. Надо привлекать Красный Крест и другие гуманитарные организации», — отметил он.

Напомним, что с 1 января «Ощадбанк» прекратит продлевать действие просроченных банковских карт для переселенцев. Предыдущие полтора года их действие продолжалось из-за того, что КПВВ на линии разграничения были заблокированны. Школа выживания - Сегодня, 13:18 70 На новые банковские карточки Ощадбанка пенсии продолжат зачислять автоматически, сообщил замминистра Замлинский.Об этом сообщил первый замминистра реинтеграции Ростислав Замлинский, комментируя решение «Ощадбанка» не продлевать действие просроченных карт с 1 января.Средства пенсионеров проживающих на неподконтрольных территориях, которые не смогли получить новые банковские карточки, будут ожидать их на банковских счетах до тех пор, пока они не смогут пересечь КПВВ и переоформить карточки.«Никто не отменяет зачисление насчет человеку этих средств. А воспользоваться он сможет, когда придет и получит эту карточку. Как только гражданин получит новую карту, не важно, будет это в феврале или марте, он сможет воспользоваться своим банковским счетом, и туда с периодичностью будут зачисляться деньги», — сказал Замлинский.«Ближе к этому времени нам надо провести активную работу по этой идентификации. Если человек более двух месяцев не пользуется карточкой, то понятно, что этот человек находится на временно оккупированной территории и не может длительное время покинуть место вынужденного проживания и приехать это сделать. Надо привлекать Красный Крест и другие гуманитарные организации», — отметил он.Напомним, что с 1 января «Ощадбанк» прекратит продлевать действие просроченных банковских карт для переселенцев. Предыдущие полтора года их действие продолжалось из-за того, что КПВВ на линии разграничения были заблокированны. Школа выживания - Сегодня, 13:18 70

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