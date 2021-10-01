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В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП

root Сегодня, 14:150Новости
В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП
Фото: © AP Photo / Emrah Gurel
Микроавтобус, в котором были российские туристы, перевернулся в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.
Авария произошла в районе Манавгат в провинции Анталья. Как пишет издание, из-за дождя водитель микроавтобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло, она съехала с трассы и перевернулась. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло.
Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне. По сведениям издания, их жизни ничего не угрожает.
Российское генконсульство подтвердило, что в аварии пострадали семеро россиян. В дипмиссии отметили, что находятся на связи с местными властями, туроператором и администрациями медицинских учреждений. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

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