В Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП

Фото: © AP Photo / Emrah GurelМикроавтобус, в котором были российские туристы, перевернулся в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.Авария произошла в районе Манавгат в провинции Анталья. Как пишет издание, из-за дождя водитель микроавтобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением на скользкой дороге, машину занесло, она съехала с трассы и перевернулась. Пассажирам пришлось выбираться через лобовое стекло.Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне. По сведениям издания, их жизни ничего не угрожает.Российское генконсульство подтвердило, что в аварии пострадали семеро россиян. В дипмиссии отметили, что находятся на связи с местными властями, туроператором и администрациями медицинских учреждений. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.